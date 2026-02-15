رمضان 2026.. أحمد السقا مفاجأة "المداح.. أسطورة النهاية"

كشفت الصفحة الرسمية لقناة mbc مصر، على موقع فيسبوك، عن مشاركة النجم أحمد السقا، في مسلسل "المداح: أسطورة النهاية"، بطولة النجم حمادة هلال.

ونشرت الصفحة الرسمية، صورتين تجمعان: أحمد السقا، وحمادة هلال، وكتبت: "مفاجأة.. ضيف شرف المداح أسطورة النهاية، النجم الكبير أحمد السقا".

ويقدم مسلسل "المداح" في موسمه السادس تحت عنوان "المداح أسطورة النهاية"، ليضع بطله "صابر" أمام أصعب اختبار يخوضه منذ بداية الرحلة.

مسلسل "المداح أسطورة النهاية" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، حمزة العيلي، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، خالد أنور، مفيد عاشور، علاء مرسي، جمال عبدالناصر، عفاف رشاد، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.