إعلان

غادة عادل تتعرض لإصابة في ذراعها.. وإنجي علي تعلق: اللعب مع الكلاب (فيديو وصور)

كتب : منى الموجي

03:50 م 13/02/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    إنجي علي مع غادة عادل
  • عرض 6 صورة
    إنجي علي وغادة عادل
  • عرض 6 صورة
    غادة عادل مع إنجي علي
  • عرض 6 صورة
    غادة عادل وإنجي علي في أحدث ظهور
  • عرض 6 صورة
    غادة عادل وإنجي علي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت المذيعة إنجي علي، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، فيديو يجمعها بالنجمة غادة عادل، ظهرت خلاله الأخيرة مُصابة في ذراعها.

غادة وضعت ذراعها في حامل طبي، واكتف إنجي في تعليقها على الفيديو بكتابة "اللعب مع الكلاب"، في إشارة إلى أن سبب الإصابة قيام غادة باللعب مع كلبها.

جدير بالذكر أن غادة عادل عُرض لها في 2025 فيلم فيها إيه يعني، والذي شارك في بطولته النجم ماجد الكدواني، وحقق نجاحا كبيرا وقت طرحه في دور العرض السينمائي، وكذلك بعدما شاهده الجمهور على منصة يانجو بلاي.

فيها إيه يعني تأليف مصطفى عباس، وليد المغازي، ومحمد أشرف، إخراج عمر رشدي حامد، بطولة أسماء جلال، مصطفى غريب، ميمي جمال، ريتال عبدالعزيز. ودارت أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي.

إنجي علي انستجرام غادة عادل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟.. الأرصاد تكشف التفاصيل
أخبار مصر

متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟.. الأرصاد تكشف التفاصيل
آبل تعلن عن إطلاق آيفون جديد احتفالا بالذكرى الـ50 لتأسيسها
أخبار و تقارير

آبل تعلن عن إطلاق آيفون جديد احتفالا بالذكرى الـ50 لتأسيسها
قمصان لفريق غزة.. جوارديولا يدعم فلسطين من جديد بهذه الطريقة
رياضة عربية وعالمية

قمصان لفريق غزة.. جوارديولا يدعم فلسطين من جديد بهذه الطريقة
كيف يؤثر خفض الفائدة على الدين الداخلي وقوة الجنيه؟ خبراء يجيبون
أخبار البنوك

كيف يؤثر خفض الفائدة على الدين الداخلي وقوة الجنيه؟ خبراء يجيبون
غادة عادل تتعرض لإصابة في ذراعها.. وإنجي علي تعلق: اللعب مع الكلاب (فيديو
زووم

غادة عادل تتعرض لإصابة في ذراعها.. وإنجي علي تعلق: اللعب مع الكلاب (فيديو

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟.. الأرصاد تكشف التفاصيل