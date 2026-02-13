شاركت المذيعة إنجي علي، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، فيديو يجمعها بالنجمة غادة عادل، ظهرت خلاله الأخيرة مُصابة في ذراعها.

غادة وضعت ذراعها في حامل طبي، واكتف إنجي في تعليقها على الفيديو بكتابة "اللعب مع الكلاب"، في إشارة إلى أن سبب الإصابة قيام غادة باللعب مع كلبها.

جدير بالذكر أن غادة عادل عُرض لها في 2025 فيلم فيها إيه يعني، والذي شارك في بطولته النجم ماجد الكدواني، وحقق نجاحا كبيرا وقت طرحه في دور العرض السينمائي، وكذلك بعدما شاهده الجمهور على منصة يانجو بلاي.

فيها إيه يعني تأليف مصطفى عباس، وليد المغازي، ومحمد أشرف، إخراج عمر رشدي حامد، بطولة أسماء جلال، مصطفى غريب، ميمي جمال، ريتال عبدالعزيز. ودارت أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي.