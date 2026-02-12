إعلان

لقاء الخميسي عن أزمة زواج عبدالمنصف: "الستر اتشال والطرف الآخر كان فاكر إنه هيخرب بيتي"

كتب : نوران أسامة

12:41 م 12/02/2026 تعديل في 01:02 م

لقاء الخميسي

تصدر اسم الفنانة لقاء الخميسي تريند محرك البحث "جوجل"، بعد ظهورها الإعلامي الأول في برومو برنامج "Mirror"، والذي كشفت خلاله عن تفاصيل جديدة بشأن أزمتها مع زوجها لاعب الكرة السابق محمد عبد المنصف، وذلك عقب إعلان الفنانة إيمان الزيدي طلاقها منه.

وقالت "لقاء" خلال البرومو: "أنا لا كنت شايفة ولا سامعة ولا حاسة بأي حاجة، غير إني أخدت قلم على وشي، إحنا ناس كنا مستورين ومحدش كان يعرف عننا حاجة، عيلة مستورة وقافلة على نفسها، والستر اتشال عشان يعلمنا درس".

وتابعت: "الطرف الآخر اللي كان بيرمي معلومة الطلاق كان فاكر إنه هيخرب بيتي، لا أنا مبخربش بيتي، والكرامة مبتنكسرش لما تحافظ على بيتك وعيالك ومستقبل عيالك".

وتضمن البرومو مكالمة هاتفية مع زوجها لاعب الكرة السابق محمد عبد المنصف، قال خلالها: "أنا بحبك وبموت فيكي، وربنا يخليكي ليا ولولادك".

يُذكر أن لقاء الخميسي تشارك في بطولة مسلسل "درش"، إلى جانب مصطفى شعبان، سهر الصايغ، سلوى خطاب، رياض الخولي، وغادة طلعت، وهو من تأليف محمود حجاج، وإخراج أحمد خالد أمين، ومن المقرر عرضه عبر قنوات ON وON دراما.

شيرين عبدالوهاب تشعل مواقع التواصل بـ "عسل حياتي".. والجمهور "اشتقنا لك"

خالد سليم يشارك بعملين في دراما رمضان 2026

لقاء الخميسي أزمة زواج عبدالمنصف برنامج Mirror

