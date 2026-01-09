88 فيلما تشارك في مهرجان المنصورة لسينما الأطفال

أعلنت إدارة مهرجان المنصورة لسينما الأطفال، في دورته الأولى المقرر إقامتها في الفترة من 9 إلى 14 فبراير المقبل، عن مشاركة 88 فيلمًا من 25 دولة من مختلف أنحاء العالم، بينها 30 فيلمًا أجنبيًا، و12 فيلمًا عربيًا، و46 فيلمًا مصريًا.

الأفلام الأجنبية

تشمل الأفلام الأجنبية مشاركة 18 دولة، بينها: فرنسا بفيلم Tiger and Fox: Animals grieve their loss too الذي يسرد قصة الحيوانات وتفاعلها مع الفقد، ويشارك من فنلندا One Gold Coin - A Robin Hood story، ومن الهند Pappu's Paalappu، إضافة إلى Lady Bird الذي يستعرض رحلات الأطفال والخيال.

كما تضم القائمة فيلم Doors من البرتغال. وتمنح هذه الأفلام الأطفال فرصة للتعرف على الصداقات، التعاون، القيم البيئية والاجتماعية، والمغامرة الممتعة بأسلوب قصصي متنوع.

الأفلام المصرية

يشارك في المهرجان 46 فيلمًا مصريًا، ومنه: انقذوا أرضنا، مخاوف، عيشها صح، النيل يجمعنا، لتقدم محتوى متنوع للأطفال بمختلف الأعمار، كما تتناول بعض الأفلام قضايا اجتماعية مهمة مثل التحديات البيئية والتنمر وأهمية القيم الإنسانية.

الأفلام العربية

يشارك 12 فيلمًا عربيًا من الأردن والمغرب والإمارات وفلسطين وتونس والسعودية، مع بعض التعاونات الدولية مثل فرنسا وألمانيا.

وتتناول الأفلام موضوعات متنوعة تجمع بين القيم الإنسانية والاجتماعية، المغامرة، الخيال، والدراما الموجهة للأطفال، مع تعزيز روح التعاون الفني والثقافي بين الدول العربية والأجنبية.