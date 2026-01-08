عمرو كمال مشرفا عاما على مشروع مسلسل "القصة الكاملة"

تولى المنتج عمرو كمال، الإشراف العام على مشروع مسلسل "القصة الكاملة" الذي ينتجه المخرج مجدي الهواري.

ويواصل كمال، التحضيرات النهائية لبداية تصوير القصة الثانية من المسلسل بعنوان "ما لم يحكى عن بني مزار"وهى سيناريو هاني سرحان وإخراج محمد سلامة.

وتم الانتهاء من تصوير أول قصة بعنوان "لعبة جهنم" بطولة محمد فراج وكتابة نجلاء الحديني وإخراج إسلام خيري.

كما تم الإتفاق مؤخرا مع الكاتب والسيناريست الكبير عبد الرحيم كمال لكتابة احدى القصص.

مسلسل "القصة الكاملة" مأخوذ عن قصص حقيقية للكاتب وصانع المحتوى سامح سند، ومن المقرر عرضه على منصة "شاهد".