وفاة ابنة شقيق المؤلف الموسيقي عادل حقي

أعلن المؤلف الموسيقي عادل حقي، عن وفاة ابنة شقيقه ساندي، أمس في الدنمارك.

وكشف عادل حقي، عبر صفحته في موقع فيسبوك، عن الوفاة، وكتب: "رحلت صغيرتي ساندرا، رأيتها تولد وتكبر وتصبح مغنية وملحنة موهوبة فائقة، تتبع خطواتي وتوجيهي، والآن رحلت، رحلت مبكرا جدا" ابنة أخي توفت أمس في الدنمارك: إدعو لها بالرحمة".

وتابع حقي: "فلترقد روحك الجميلة في سلام، وداعا ساندرا حقي".

المؤلف الموسيقي عادل حقي، وضع الموسيقى التصويرية في أعمال عديدة، منها: حكيم باشا، ونقابل حبيب، واللي مالوش كبير، المعلم، بابا المجال، عملة نادرة، نسر الصعيد، ولد الغلابة، اللعبة، فيلم مولانا.