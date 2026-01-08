إعلان

وفاة ابنة شقيق المؤلف الموسيقي عادل حقي

كتب : مصطفى حمزة

02:13 م 08/01/2026 تعديل في 04:48 م

عادل حقي المؤلف الموسيقي

أعلن المؤلف الموسيقي عادل حقي، عن وفاة ابنة شقيقه ساندي، أمس في الدنمارك.

وكشف عادل حقي، عبر صفحته في موقع فيسبوك، عن الوفاة، وكتب: "رحلت صغيرتي ساندرا، رأيتها تولد وتكبر وتصبح مغنية وملحنة موهوبة فائقة، تتبع خطواتي وتوجيهي، والآن رحلت، رحلت مبكرا جدا" ابنة أخي توفت أمس في الدنمارك: إدعو لها بالرحمة".

وتابع حقي: "فلترقد روحك الجميلة في سلام، وداعا ساندرا حقي".

المؤلف الموسيقي عادل حقي، وضع الموسيقى التصويرية في أعمال عديدة، منها: حكيم باشا، ونقابل حبيب، واللي مالوش كبير، المعلم، بابا المجال، عملة نادرة، نسر الصعيد، ولد الغلابة، اللعبة، فيلم مولانا.

عادل حقي فيسبوك ساندرا حقي

