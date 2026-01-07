حنان مطاوع توجه رسالة لوالدتها بعد إعلان تكريمها باحتفالية عيد الثقافة

وجهت الفنانة حنان مطاوع، رسالة تهنئة لوالدتها الفنانة سهير المرشدي احتفالا بتكريمها في عيد الثقافة، الذي يعد مناسبة للاحتفاء بالإبداع الثقافي والفني في مصر، والمقرر اقامته غدا الخميس بالأوبرا.

وكتبت حنان، عبر حسابها على إنستجرام: "مبروك يا روح قلبي، تستاهلي تكريمات الدنيا كلها".

ومن المقرر أن يشهد الحفل مراسم تكريم الحاصلين على جوائز الدولة في فروعها المختلفة: جائزة النيل، وجائزة الدولة التقديرية، وجائزة التفوق، وجائزة الدولة التشجيعية، إلى جانب تكريم نخبة من الشخصيات البارزة التي أسهمت بإبداعاتها وجهودها في إثراء الحراك الثقافي والفني والأدبي في مصر.