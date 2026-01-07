إعلان

حنان مطاوع توجه رسالة لوالدتها بعد إعلان تكريمها باحتفالية عيد الثقافة

كتب : هاني صابر

06:19 م 07/01/2026

الفنانة حنان مطاوع

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجهت الفنانة حنان مطاوع، رسالة تهنئة لوالدتها الفنانة سهير المرشدي احتفالا بتكريمها في عيد الثقافة، الذي يعد مناسبة للاحتفاء بالإبداع الثقافي والفني في مصر، والمقرر اقامته غدا الخميس بالأوبرا.

وكتبت حنان، عبر حسابها على إنستجرام: "مبروك يا روح قلبي، تستاهلي تكريمات الدنيا كلها".

ومن المقرر أن يشهد الحفل مراسم تكريم الحاصلين على جوائز الدولة في فروعها المختلفة: جائزة النيل، وجائزة الدولة التقديرية، وجائزة التفوق، وجائزة الدولة التشجيعية، إلى جانب تكريم نخبة من الشخصيات البارزة التي أسهمت بإبداعاتها وجهودها في إثراء الحراك الثقافي والفني والأدبي في مصر.

سهير المرشدي

الفنانة حنان مطاوع حنان مطاوع توجه رسالة لوالدتها الفنانة سهير المرشدي تكريم سهير المرشدي باحتفالية عيد الثقافة حنان مطاوع على إنستجرام

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

بلاغ جديد ضد مصطفى كامل لنيابة الأموال العامة
زووم

بلاغ جديد ضد مصطفى كامل لنيابة الأموال العامة
أغرب جريمة انتحال.. خريج علوم يعمل طبيبًا بدلاً من توأمه لعامين بالبحيرة
أخبار المحافظات

أغرب جريمة انتحال.. خريج علوم يعمل طبيبًا بدلاً من توأمه لعامين بالبحيرة
إيقاف مدرب الزمالك الجديد 9 مباريات.. ما القصة؟
رياضة محلية

إيقاف مدرب الزمالك الجديد 9 مباريات.. ما القصة؟
"اعتقال مادورو المزيف".. كيف خدع الذكاء الاصطناعي ملايين المتابعين؟
أخبار و تقارير

"اعتقال مادورو المزيف".. كيف خدع الذكاء الاصطناعي ملايين المتابعين؟
عبد السند يمامة يعلن عدم الترشح لرئاسة حزب الوفد لدورة أخرى
أخبار مصر

عبد السند يمامة يعلن عدم الترشح لرئاسة حزب الوفد لدورة أخرى

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

خاص| وزير الزراعة يكشف تفاصيل جديدة بشأن افتتاح حديقة الحيوان
تحذير عاجل لـ"سلامة الغذاء".. سحب 5 دفعات من ألبان الأطفال بالسوق
مصادر: إعلان أسماء الـ28 نائبًا المعينين بقرار رئيس الجمهورية غدًا
حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. فرص لأمطار ونشاط رياح