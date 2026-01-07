صور.. تفاصيل طلاق النجمة العالمية نيكول كيدمان

وقعت النجمة نيكول كيدمان، رسميا بالمحكمة، على أوراق طلاقها من المغني كيث أوربان.

وقامت نيكول كيدمان، النجمة الحائزة على جائزة الأوسكار، والبالغة من العمر 58 عامًا، بالتوقيع على اتفاقية الطلاق اليوم الأربعاء الموافق 7 يناير 2026، بعد انفصالها في سبتمبر 2015، عن مغني موسيقى الريف كيث أوربان.، البالغ من العمر 57 عامًا.

وكان موقع TMZ، أول من نشر خبر الانفصال، في سبتمبر الماضي، مؤكدة أن الزوجين يعيشان منفصلين منذ بداية الصيف.

وتزوجت نيكول كيدمان وكيث أوربان، في يونيو 2006، ولهما ابنتان هما صنداي روز، البالغة من العمر 17 عامًا، وفيث مارجريت، البالغة من العمر 14 عامًا.

واتفق كيث ونيكول، على خطة الأبوة والأمومة الخاصة بابنتيهما، والتصرف مع بعضهما البعض ومع كل طفل على حدة من أجل توفير علاقة محبة ومستقرة ومتسقة وداعمة لهما.



ووافقت نيكول، على أن تكون إقامة فايث وصنداي، بمنزلها، حيث ستقضي معهما 306 أيام في السنة،في مقابل منح أوربان، 59 يومًا في السنة، والسماح لابنتيهما بقضاء عطلة نهاية أسبوع بالتناوب، من الساعة العاشرة صباحًا يوم السبت إلى الساعة السادسة مساءً يوم الأحد، معه.

ويتحمل كلا الوالدين مسؤولية مشتركة عن القرارات الرئيسية المتعلقة بهما.

ويعد كيث أوربان، تجربة الزواج الثانية للنجمة نيكول كيدمان، إذ كانت تجربتها الأولى مع النجم توم كروز.