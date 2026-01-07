إعلان

صور.. تفاصيل طلاق النجمة العالمية نيكول كيدمان

كتب : مصطفى حمزة

04:30 م 07/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    نيكول وكيث قبل الطلاق (1)
  • عرض 3 صورة
    نيكول وكيث (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وقعت النجمة نيكول كيدمان، رسميا بالمحكمة، على أوراق طلاقها من المغني كيث أوربان.

وقامت نيكول كيدمان، النجمة الحائزة على جائزة الأوسكار، والبالغة من العمر 58 عامًا، بالتوقيع على اتفاقية الطلاق اليوم الأربعاء الموافق 7 يناير 2026، بعد انفصالها في سبتمبر 2015، عن مغني موسيقى الريف كيث أوربان.، البالغ من العمر 57 عامًا.

وكان موقع TMZ، أول من نشر خبر الانفصال، في سبتمبر الماضي، مؤكدة أن الزوجين يعيشان منفصلين منذ بداية الصيف.

وتزوجت نيكول كيدمان وكيث أوربان، في يونيو 2006، ولهما ابنتان هما صنداي روز، البالغة من العمر 17 عامًا، وفيث مارجريت، البالغة من العمر 14 عامًا.

واتفق كيث ونيكول، على خطة الأبوة والأمومة الخاصة بابنتيهما، والتصرف مع بعضهما البعض ومع كل طفل على حدة من أجل توفير علاقة محبة ومستقرة ومتسقة وداعمة لهما.


ووافقت نيكول، على أن تكون إقامة فايث وصنداي، بمنزلها، حيث ستقضي معهما 306 أيام في السنة،في مقابل منح أوربان، 59 يومًا في السنة، والسماح لابنتيهما بقضاء عطلة نهاية أسبوع بالتناوب، من الساعة العاشرة صباحًا يوم السبت إلى الساعة السادسة مساءً يوم الأحد، معه.

ويتحمل كلا الوالدين مسؤولية مشتركة عن القرارات الرئيسية المتعلقة بهما.

ويعد كيث أوربان، تجربة الزواج الثانية للنجمة نيكول كيدمان، إذ كانت تجربتها الأولى مع النجم توم كروز.

نيكول كيدمان كيث أوربان جائزة الأوسكار

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

لمدة 8 ساعات.. قطع المياه عن 17 شارعًا بالجيزة الجمعة
أخبار مصر

لمدة 8 ساعات.. قطع المياه عن 17 شارعًا بالجيزة الجمعة

نماذج امتحانات البوكليت في الـScience للشهادة الإعدادية 2026
مدارس

نماذج امتحانات البوكليت في الـScience للشهادة الإعدادية 2026
خطاب من زوجته.. كيف أنقذ جمال عبد الناصر عائلة "لومومبا"؟
رياضة عربية وعالمية

خطاب من زوجته.. كيف أنقذ جمال عبد الناصر عائلة "لومومبا"؟
كيف يتغير الضوء على سطح كوكب المريخ؟ 10 صور تكشف
أخبار و تقارير

كيف يتغير الضوء على سطح كوكب المريخ؟ 10 صور تكشف
أغرب جريمة انتحال.. خريج علوم يعمل طبيبًا بدلاً من توأمه لعامين بالبحيرة
أخبار المحافظات

أغرب جريمة انتحال.. خريج علوم يعمل طبيبًا بدلاً من توأمه لعامين بالبحيرة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

خاص| وزير الزراعة يكشف تفاصيل جديدة بشأن افتتاح حديقة الحيوان
تحذير عاجل لـ"سلامة الغذاء".. سحب 5 دفعات من ألبان الأطفال بالسوق
مصادر: إعلان أسماء الـ28 نائبًا المعينين بقرار رئيس الجمهورية غدًا
حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. فرص لأمطار ونشاط رياح