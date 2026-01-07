روجت الفنانة جيهان الشماشرجي لأحدث أعمالها الدرامية، مسلسل "بطل العالم"، والمقرر عرضه يوم 18 يناير الجاري على منصة "يانجو بلاي".

ونشرت جيهان البوستر الخاص بها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "بطل العالم".

المسلسل من تأليف هاني سرحان، وإخراج عصام عبد الحميد، ويشارك في بطولته كل من عصام عمر، فتحي عبد الوهاب، جيهان الشماشرجي، محمد لطفي، وأحمد عبد الحميد.

يذكر أن الفنانة جيهان الشماشرجي أعلنت اتخاذها إجراءات قانونية ضد بعض الأشخاص الذين أساءوا لها، وذلك بعد إبدائها رأيها في واقعة الرجل المسن.

اقرأ يضًا:

بفستان جريء.. نوال الزغبي أنيقة في أحدث ظهور لها

محمد جمعة يهنئ المصريين بعيد الميلاد: "عيد مجيد ومحبة وسلام للجميع"

تامر حسني وحمادة هلال.. نجوم دعموا المنتخب في مشواره بأمم أفريقيا