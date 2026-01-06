قبل عرضه في مصر.. تعرف على تقييم موقع "IMDB" لفيلم "Giant"

قبل عرضه.. رانيا ياسين تروج لشخصيتها في مسلسل "بيت بابا"

بعد تعرضه لإصابة في الرقبة.. حنان ترك تدعو لابنها آدم

رمضان 2026.. يسرا اللوزي بطلة مسلسل "كان ياما كان" أمام ماجد الكدواني

شهدت الساعات الماضية جدلاً واسعاً بعد إعلان إحدى الفنانات انفصالها عن حارس المرمى محمد عبد المنصف زوج الفنانة لقاء الخميسي، بعد زواج شرعي دام نحو 7 سنوات، وذلك عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك".

وفي هذا السياق، يستعرض "مصراوي" أبرز حالات زواج لاعبي الكرة بنجمات الفن:

لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

تزوج حارس مرمى الزمالك السابق محمد عبدالمنصف من الفنانة لقاء الخميسي، ولا يزال زواجهما مستمراً، ولديهما من الأبناء أدهم وآسر.

رجاء الجداوي وحسن مختار

تزوج حارس مرمى الإسماعيلي السابق حسن مختار الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وأنجبا ابنتهما "أميرة".

يارا نعوم وعماد متعب

تزوج نجم الأهلي والمنتخب المصري السابق عماد متعب ملكة جمال مصر السابقة والفنانة يارا نعوم، والتي شاركت في عدد من الأعمال منها "حبن ميسرة".

هياتم ومحمود الخواجة

تزوجت الفنانة هياتم لاعب نادي الزمالك السابق محمود الخواجة، لكن زواجهما لم يستمر طويلاً.

المطربة الجزائرية فلة وجمال عبدالحميد

تزوج نجم الزمالك السابق جمال عبد الحميد المطربة الجزائرية فلة، ولم يستمر الزواج طويلًا.

شريف عبدالمنعم وهدى رمزي

تزوج لاعب النادي الأهلي السابق شريف عبدالمنعم، من الفنانة هدى رمزي، ولم يستمر زواجهما سوى خمسة أشهر.