إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ كيف احتفل تركي آل الشيخ بفوز منتخب مصر؟، آخر رسالة من محمد عبد المنصف لزوجته لقاء الخميسي، عزاء السيناريست هناء عطية بمسجد عمر مكرم، أول رد فعل من لقاء الخميسي بعد انفصال زوجها عن إيمان الزيدي، وفاة والدة المخرج حسني صالح ،حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ إيمان البحر درويش، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية: