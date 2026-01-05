إعلان

"بصدق أي حد والقرآن يمتص غضبي".. سامح حسين يكشف عن صفاته الشخصية

كتب : معتز عباس

11:39 م 05/01/2026

سامح حسين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - معتز عباس:

حل الفنان سامح حسين ضيفًا ببرنامج "واحد من الناس" تقديم الإعلامي عمرو الليثي على فضائية "الحياة".

كشف سامح حسين عن بعض صفاته الشخصية، خلال مشاركته في أحد فقرات البرنامج، قائلًا: "اللي فاضل فيا من الطفولة البراءة بصدق اوي وأي حد، وأنا عايز أفك الصفة دي لأني بصدق الناس بسرعة، عشان كدا مابقبلش ناس كتير بحب أقعد مع نفسي ومع أسرتي بيتوتي جدا".

وأضاف: "أنا القراءن بيمتص غضبي، وأكتر حاجة بتشحني الضحك واكتر حاجة بتفصلني التشكير مبحبش حد يكشر في وشي".

وأكمل: "أكتر حاجة تخليني أبكي الفقر والعوز والاحتياج خاصة لو الفقير دا مريض".

يذكر أن الفنان سامح حسين نفى مؤخرًا الأنباء المتداولة حول تعيينه عضوًا بهيئة التدريس بجامعة حلوان.

وأوضح في بيانه الذي نشر عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك"، أنه حضر في حوار مفتوح مع طلاب جامعة حلوان.

وأكد عدم تعيينه عضوًا بهيئة تدريس جامعة حلوان، ولم يُعرَض عليه الأمر من الأساس، مضيفًا: "السلك الأكاديمي له قواعده الراسخة، كما أن تخصصي يجعلني أحترم تخصصات غيري وأدعم أن يُسنَد التدريس الجامعي دائمًا للمتخصصين".

اقرأ أيضا..

"عطل في محركات الطائرة".. رحمة عصام تكشف تفاصيل جديدة عن لحظات الذعر في طائرة دبي

وفاة والدة المخرج حسني صالح

سامح حسين برنامج واحد من الناس عمرو الليثي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

دخلا الحمام معًا وخرجا جثتين.. المشهد الأخير في حياة شاب وفتاة بالتجمع
حوادث وقضايا

دخلا الحمام معًا وخرجا جثتين.. المشهد الأخير في حياة شاب وفتاة بالتجمع
بالصور- حنان مطاوع تروج لمسلسل "المصيدة" استعدادا لعرضه في رمضان 2026
زووم

بالصور- حنان مطاوع تروج لمسلسل "المصيدة" استعدادا لعرضه في رمضان 2026
خبير يحذر مجدي الجلاد من الدخول في جدال مع جيل زد.. ما السبب؟ -(فيديو)
أخبار مصر

خبير يحذر مجدي الجلاد من الدخول في جدال مع جيل زد.. ما السبب؟ -(فيديو)
شهادة الاستطاعة الصحية.. بيان مهم من السياحة بشأن الحج 2026
أخبار مصر

شهادة الاستطاعة الصحية.. بيان مهم من السياحة بشأن الحج 2026
تركي آل الشيخ يكشف عن طرح تذاكر إضافية لحدث "WWE Smackdown" في موسم الرياض
زووم

تركي آل الشيخ يكشف عن طرح تذاكر إضافية لحدث "WWE Smackdown" في موسم الرياض

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأربعاء أم الخميس؟.. موعد إجازة عيد الميلاد لموظفي العام والخاص
"صدمة للفراعنة".. إصابة لاعب منتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي
بين "جثث مجهولة" و"لغز التراخيص".. القصة الكاملة لـ "جحيم بنها" (تغطية خاصة)
الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها
ملخص مباراة مصر ضد بنين
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026