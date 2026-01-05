"بصدق أي حد والقرآن يمتص غضبي".. سامح حسين يكشف عن صفاته الشخصية

كتب - معتز عباس:

حل الفنان سامح حسين ضيفًا ببرنامج "واحد من الناس" تقديم الإعلامي عمرو الليثي على فضائية "الحياة".

كشف سامح حسين عن بعض صفاته الشخصية، خلال مشاركته في أحد فقرات البرنامج، قائلًا: "اللي فاضل فيا من الطفولة البراءة بصدق اوي وأي حد، وأنا عايز أفك الصفة دي لأني بصدق الناس بسرعة، عشان كدا مابقبلش ناس كتير بحب أقعد مع نفسي ومع أسرتي بيتوتي جدا".

وأضاف: "أنا القراءن بيمتص غضبي، وأكتر حاجة بتشحني الضحك واكتر حاجة بتفصلني التشكير مبحبش حد يكشر في وشي".

وأكمل: "أكتر حاجة تخليني أبكي الفقر والعوز والاحتياج خاصة لو الفقير دا مريض".

يذكر أن الفنان سامح حسين نفى مؤخرًا الأنباء المتداولة حول تعيينه عضوًا بهيئة التدريس بجامعة حلوان.

وأوضح في بيانه الذي نشر عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك"، أنه حضر في حوار مفتوح مع طلاب جامعة حلوان.

وأكد عدم تعيينه عضوًا بهيئة تدريس جامعة حلوان، ولم يُعرَض عليه الأمر من الأساس، مضيفًا: "السلك الأكاديمي له قواعده الراسخة، كما أن تخصصي يجعلني أحترم تخصصات غيري وأدعم أن يُسنَد التدريس الجامعي دائمًا للمتخصصين".

