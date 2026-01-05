إعلان

صورة- علي ربيع يحتفل بصعود المنتخب المصري لربع نهائي أمم أفريقيا

كتب : مروان الطيب

10:46 م 05/01/2026

الفنان علي ربيع

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

احتفل الفنان علي ربيع بصعود المنتخب المصري إلى ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد فوزه على منتخب بنين بـ ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين.

ونشر علي ربيع صورة له من داخل الاستاد عبر حسابه على انستجرام وكتب: "مبروك لمنتخب مصر وعقبال البطولة، بس ماتش حلو فرحتونا".

آخر مشاركات علي بيع الفنية

كانت آخر مشاركات علي ربيع الفنية بفيلم "الصفا ثانوية بنات" عام 2025.

تدور أحداث الفيلم حول هشام أبو طويلة الذي يكره النساء والجنس الناعم ويرفض التعامل معهن، ولكن تقوده الظروف للعمل بإحدى مدارس البنات، حيث يجد نفسه مجبرًا على تدريب فريق نسائي بالمدرسة للمشاركة في بطولة لكرة السلة بهدف الفوز بجائزة كبيرة قد تُنقذ المدرسة من الإفلاس.

4589

أعمال ينتظر عرضها علي ربيع قريبا

يواصل الفنان علي ربيع تصوير فيلمه الجديد "ابن العسل" ويشاركه البطولة كل من الفنانة انتصار والفنانة كارولين عزمي والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

ماذا قالت لقاء الخميسي عن الخيانة الزوجية قبل إعلان ممثلة طلاقها من محمد عبدالمنصف؟

نجل شقيق إيمان البحر درويش يكشف حقيقة تدهور حالته الصحية

علي ربيع منتخب مصر كأس الأمم الإفريقي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

"تعرضت لإصابات بالغة".. محامي زوجة الرئيس الفنزويلي يطالب بفحصها طبيًا
شئون عربية و دولية

"تعرضت لإصابات بالغة".. محامي زوجة الرئيس الفنزويلي يطالب بفحصها طبيًا
شهادة الاستطاعة الصحية.. بيان مهم من السياحة بشأن الحج 2026
أخبار مصر

شهادة الاستطاعة الصحية.. بيان مهم من السياحة بشأن الحج 2026
"صدمة للفراعنة".. إصابة لاعب منتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي
رياضة عربية وعالمية

"صدمة للفراعنة".. إصابة لاعب منتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي
15 مصابًا.. مشاهد من حريق مصنع بلاستيك بأكتوبر
مصراوى TV

15 مصابًا.. مشاهد من حريق مصنع بلاستيك بأكتوبر
الجيزة تحسم الجدل بشأن قطع المياه بعدة مناطق لتنفيذ أعمال ربط كهربائي بمحطة
أخبار مصر

الجيزة تحسم الجدل بشأن قطع المياه بعدة مناطق لتنفيذ أعمال ربط كهربائي بمحطة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بين "جثث مجهولة" و"لغز التراخيص".. القصة الكاملة لـ "جحيم بنها" (تغطية خاصة)
الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها
ملخص مباراة مصر ضد بنين
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026