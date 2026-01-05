احتفل الفنان علي ربيع بصعود المنتخب المصري إلى ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد فوزه على منتخب بنين بـ ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين.

ونشر علي ربيع صورة له من داخل الاستاد عبر حسابه على انستجرام وكتب: "مبروك لمنتخب مصر وعقبال البطولة، بس ماتش حلو فرحتونا".

آخر مشاركات علي بيع الفنية

كانت آخر مشاركات علي ربيع الفنية بفيلم "الصفا ثانوية بنات" عام 2025.

تدور أحداث الفيلم حول هشام أبو طويلة الذي يكره النساء والجنس الناعم ويرفض التعامل معهن، ولكن تقوده الظروف للعمل بإحدى مدارس البنات، حيث يجد نفسه مجبرًا على تدريب فريق نسائي بالمدرسة للمشاركة في بطولة لكرة السلة بهدف الفوز بجائزة كبيرة قد تُنقذ المدرسة من الإفلاس.

أعمال ينتظر عرضها علي ربيع قريبا

يواصل الفنان علي ربيع تصوير فيلمه الجديد "ابن العسل" ويشاركه البطولة كل من الفنانة انتصار والفنانة كارولين عزمي والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

ماذا قالت لقاء الخميسي عن الخيانة الزوجية قبل إعلان ممثلة طلاقها من محمد عبدالمنصف؟

نجل شقيق إيمان البحر درويش يكشف حقيقة تدهور حالته الصحية