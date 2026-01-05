إعلان

كيف احتفل حمادة هلال بفوز منتخب مصر على "بنين"؟

كتبت- منى الموجي:

09:17 م 05/01/2026

حمادة هلال

احتفل الفنان حمادة هلال، بفوز منتخب مصر على نظيره "بنين"، في المباراة التي أقيمت اليوم الاثنين 5 يناير، ضمن بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ونشر حمادة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة له من حفل أحياه سابقا، وظهر خلالها يغني ويحمل علم مصر، وعلق "مبروك لمصر".

وعلق متابعو حمادة على الصورة: "ألف مبروك لمصر"، "بستنى البوست ده كل ماتش، يا رب تكمل على خير"، "لسه دي أغنية البطولة إن شاء الله"، "الحمد لله"، "مبروك تستاهلوا الفوز".

جدير بالذكر أن مباراة مصر وبنين انتهت بفوز مصر بـ 3 أهداف أحرزها مروان عطية، ياسر إبراهيم، محمد صلاح، مقابل هدف واحد.

حمادة هلال منتخب بنين منتخب مصر

