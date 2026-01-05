إيمان العاصي توجه رسالة غامضة: "الرجالة كلهم خاينين وغدارين"

أحدث جلسة تصوير لـ كارول سماحة تستقبل بها العام الجديد

وجهت الفنانة إيمان العاصي عدد من الرسائل الغامضة عبر خاصية الاستوري على انستجرام.

وكتبت إيمان العاصي: "بجد الرجالة مينفعش حد يثق فيهم أبدا، أعوذ بالله منكم".

وكتبت في رسالة أخرى: "أنا مبحبش التعميم عموما، بس في الرجالة بعمم كلهم خاينين، وكلهم غدارين ولو كويس مع واحدة ده عشان مصلحته وبس، حقيقي ربنا يكفينا شركم.

اخر مشاركات إيمان العاصي في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات إيمان العاصي بمسلسل "برغم القانون" عام 2024.

تدور أحداث المسلسل حول ليلى التي بالمحاماة وتعيش في مدينة بورسعيد. تستيقظ في أحد الأيام لتجد أن زوجها قد اختفى، وبعد رحلة بحث، تكتشف هروبه تاركًا طفلين وهما ليلى وهاشم بعد زواج عشر سنوات، وتحاول الوصول لسر هروبه رغم قصة الحب الكبيرة بينهما.

إيمان العاصي تنتظر عرض مسلسل "قسمة العدل"

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي، حول صراع ثلاثة أشقاء على أملاك وثروة والدهم الحي، بينما تقف أختهم الوحيدة بين أطماعهم المتصاعدة، لتظل النهاية معلقة بسؤال: من ينتصر في هذا الصراع العائلي؟، ومن المقرر عرضه يوم 18 يناير الجاري.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من إيمان العاصي، محمد جمعة، رشدي الشامي، خالد كمال، تأليف أمين جمال وشادي أسعد، إخراج أحمد خالد.

