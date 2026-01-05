تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر خلاله الثنائي لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف وهما يتبادلان عدد من الرسائل الرومانسية وذلك بعد ساعات من انفصال محمد عبد المنصف عن زوجته الثانية الفنانة إيمان الزيدي.

وتحدث الثنائي عن مدى ارتباطهما الوثيق ببعضهما البعض وسط العديد من الرسائل الرومانسية.

ووجه محمد عبد المنصف رسالة رومانسية لزوجته لقاء الخميسي وقال: "كل عيد حب وانت طيبة وبخير ودايما مع بعض وان شاء الله تبقى سنة حلوة ودايما ناجحة ومكسرة الدنيا والسنة دي تبقى مختلفة بالنسبة لها، كل زوج يبقى في ضهر مراته لان نجاحها من نجاحي وبتمنى لها التوفيق في الغنا والمسلسلات، ودايما بتغني لي في البيت".

وقالت لقاء الخميسي عن زوجها: "انا بحبه جدا ومقدرة حبه ليا وانتوا اللي بتدوني طاقة اني اكمل واحلم واكبر واحقق كل اللي نفسي فيه بشكركم جدا على الطاقة الإيجابية اللي بتدوهالي، وانا مش بشوفه خالص باخد ميعاد عشان نتقابل وعلى طول مش موجود، وبقالي شوية مشتغلتش عشان ولادي حسيت اني بروح التصوير كتير وهو بيحضر ماتشات، لأن ولادي بيكبروا وبدأت أحس انهم بيكبروا وانا مش واخدة بالي لان طول الوقت مش موجودة".

وكشفت الفنانة إيمان الزيدي انفصالها عن محمدعبد المنصف عبر حسابها على فيسبوك، وكتبت: "أعلن انفصالي عن زوجي محمد عبد المنصف، بعد زواج شرعي دام أكثر من 7 سنوات".

