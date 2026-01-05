إعلان

" كل راجل في ضهر مراته".. آخر رسالة من محمد عبد المنصف لزوجته لقاء الخميسي

كتب : مروان الطيب

08:07 م 05/01/2026

لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر خلاله الثنائي لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف وهما يتبادلان عدد من الرسائل الرومانسية وذلك بعد ساعات من انفصال محمد عبد المنصف عن زوجته الثانية الفنانة إيمان الزيدي.

وتحدث الثنائي عن مدى ارتباطهما الوثيق ببعضهما البعض وسط العديد من الرسائل الرومانسية.

ووجه محمد عبد المنصف رسالة رومانسية لزوجته لقاء الخميسي وقال: "كل عيد حب وانت طيبة وبخير ودايما مع بعض وان شاء الله تبقى سنة حلوة ودايما ناجحة ومكسرة الدنيا والسنة دي تبقى مختلفة بالنسبة لها، كل زوج يبقى في ضهر مراته لان نجاحها من نجاحي وبتمنى لها التوفيق في الغنا والمسلسلات، ودايما بتغني لي في البيت".

وقالت لقاء الخميسي عن زوجها: "انا بحبه جدا ومقدرة حبه ليا وانتوا اللي بتدوني طاقة اني اكمل واحلم واكبر واحقق كل اللي نفسي فيه بشكركم جدا على الطاقة الإيجابية اللي بتدوهالي، وانا مش بشوفه خالص باخد ميعاد عشان نتقابل وعلى طول مش موجود، وبقالي شوية مشتغلتش عشان ولادي حسيت اني بروح التصوير كتير وهو بيحضر ماتشات، لأن ولادي بيكبروا وبدأت أحس انهم بيكبروا وانا مش واخدة بالي لان طول الوقت مش موجودة".

وكشفت الفنانة إيمان الزيدي انفصالها عن محمدعبد المنصف عبر حسابها على فيسبوك، وكتبت: "أعلن انفصالي عن زوجي محمد عبد المنصف، بعد زواج شرعي دام أكثر من 7 سنوات".

اقرأ أيضا:

بعد لحظات مرعبة بالطائرة. عودة طارق الشيخ ورحمة عصام إلى مصر

معلومات عن الفنانة إيمان الزيدي بعد إعلان انفصالها عن محمد عبد المنصف

لقاء الخميسي محمد عبدالمنصف إيمان الزيدي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

قبطان مصري يظهر بالجلابية الصعيدي في سويسرا.. ما القصة؟ (فيديو وصور)
أخبار المحافظات

قبطان مصري يظهر بالجلابية الصعيدي في سويسرا.. ما القصة؟ (فيديو وصور)
الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
أخبار مصر

الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
بفستان يبرز أنوثتها.. هيفاء وهبي تستعرض إطلالتها الجريئة من حفل لبنان
زووم

بفستان يبرز أنوثتها.. هيفاء وهبي تستعرض إطلالتها الجريئة من حفل لبنان
"دبحها وهي بتطبخ".. شاب يقتل زوجة أبيه في المنوفية
أخبار المحافظات

"دبحها وهي بتطبخ".. شاب يقتل زوجة أبيه في المنوفية
فيديو وصور هدف منتخب مصر في مرمي بنين اليوم
رياضة عربية وعالمية

فيديو وصور هدف منتخب مصر في مرمي بنين اليوم

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها
لحظة بلحظة.. مصر ضد بنين
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026