إعلان

كارول سماحة تتألق بإطلالة راقية.. سر اللوك

كتبت- شيماء مرسي

07:55 م 05/01/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    كارول سماحة
  • عرض 6 صورة
    كارول سماحة
  • عرض 6 صورة
    كارول سماحة
  • عرض 6 صورة
    كارول سماحة
  • عرض 6 صورة
    كارول سماحة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهرت المطربة كارول سماحة بإطلالة أنيقة ومحتشمة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وارتدت كارول بالطو طويل باللون البيبي بلو ونسقت أسفله توب وبنطلون باللون الأسود.

وبحسب "meagansmoda"، اللون البيبي يضفى على الإطلالة هدوء ورقي وأناقة، وبالإضافة إلى ذلك، مناسب للإطلالات النهارية ويمنح البشرة إشراقة طبيعية دون مبالغة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

وتركت كارول خصلات شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها المحتشمة.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

كارول سماحة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

بعد لحظات مرعبة بالطائرة.. عودة طارق الشيخ ورحمة عصام إلى مصر
زووم

بعد لحظات مرعبة بالطائرة.. عودة طارق الشيخ ورحمة عصام إلى مصر
الجيزة تحسم الجدل بشأن قطع المياه بعدة مناطق لتنفيذ أعمال ربط كهربائي بمحطة
أخبار مصر

الجيزة تحسم الجدل بشأن قطع المياه بعدة مناطق لتنفيذ أعمال ربط كهربائي بمحطة
"دبحها وهي بتطبخ".. شاب يقتل زوجة أبيه في المنوفية
أخبار المحافظات

"دبحها وهي بتطبخ".. شاب يقتل زوجة أبيه في المنوفية
بفستان يبرز أنوثتها.. هيفاء وهبي تستعرض إطلالتها الجريئة من حفل لبنان
زووم

بفستان يبرز أنوثتها.. هيفاء وهبي تستعرض إطلالتها الجريئة من حفل لبنان
لحظة بلحظة.. مصر ضد بنين.. 1-1
رياضة عربية وعالمية

لحظة بلحظة.. مصر ضد بنين.. 1-1

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها
لحظة بلحظة.. مصر ضد بنين
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026