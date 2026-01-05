قبل حفل توزيع الجوائز.. تعرف على أبرز ترشيحات جولدن جلوب 2026
كتب : مروان الطيب
حفل جوائز جولدن جلوب
يقام حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 83 هذا العام، يوم الأحد 11 يناير الجاري بفندق بيفرلي هيلتون وسط حضور عدد كبير من أبرز نجوم السينما والتلفزيون حول العالم.
وكشفت إدارة الحفل عن الأعمال السينمائية والتلفزيونية المرشحة هذا العام، والتي حققت نجاحا كبيرا على الصعيدين النقدي والجماهيري وسط منافسة شرسة بين كبرى شركات الإنتاج.
وجاءت قوائم الترشيحات كالتالي:
قائمة أفضل فيلم (دراما)
Frankenstein
Hamnet
Sinners
It Was Just an Accident
The Secret Agent
Sentimental Value
أفضل فيلم كوميدي/ موسيقي
Marty Supreme
No Other Choice
One Battle After Another
Blue Moon
Bugonia
Nouvelle Vague
أفضل فيلم رسوم متحركة
Arco
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
Elio
KPop Demon Hunters
Little Amélie or the Character of Rain
Zootopia 2
أفضل فيلم أجنبي "غير ناطق باللغة الإنجليزية
It Was Just an Accident
No Other Choice
Sentimental Value
The Secret Agent
The Voice of Hind Rajab
Sirat
أفضل ممثلة في دور رئيسي (دراما)
جيسي باكلي عن فيلم "Hamnet"
جينيفر لورانس عن فيلم (Die My Love)
ريناتي ينسف عن فيلم (Sentimental Value)
تيسا تومبسون عن فيلم (Hedda)
جوليا روبرتس عن فيلم (After the Hunt)
إيفا فيكتور عن فيلم (Sorry, Baby)
أفضل ممثل في دور رئيسي (دراما)
جويل إدجرتون عن فيلم (Train Dreams)
أوسكار إسحاق عن فيلم (Frankenstein)
دواين جونسون عن فيلم (The Smashing Machine)
مايكل بي جوردن عن فيلم (Sinners)
واجنر مور عن فيلم (The Secret Agent)
جيرمي ألان وايت عن فيلم (Springsteen: Deliver Me from Nowhere)
أفضل ممثلة في دور كوميدي/ موسيقي
روز بايرن عن فيلم (If I Had Legs I'D Kick You)
سينثيا أريفو عن فيلم (Wicked: For Good)
كيت هادسون عن فيلم (Song Sung Blue)
تشايس إنفينيتي عن فيلم (One Battle After Another)
أماندا سايفريد عن فيلم (The Testament of Ann Lee)
إيما ستون عن فيلم (Bugonia)
أفضل ممثل في دور كوميدي/ موسيقي
تيموثي شالاميه عن فيلم (Marty Supreme)
جورج كلوني عن فيلم "Jay Kelly"
ليوناردو دي كابريو عن فيلم (One Battle After Another)
إيثان هوك عن فيلم "Blue Moon"
لي يونج هنا عن فيلم (No Other Choice)
جيسي بليمون عن فيلم (Bugonia)
أفضل ممثلة في دور مساعد
إيلي فانينج عن فيلم (Sentimental Value)
أريانا جراندي عن فيلم (Wicked: For Good)
إنجا لبست وتر عن فيلم (Sentimental Value)
إيمي مدجن عن فيلم (Weapons)
تينا تايلور عن فيلم (One Battle After Another)
إميلي بلانت عن فيلم (The Smashing Machine)
أفضل ممثل في دور مساعد
بينيشيو ديل تورو عن فيلم (One Battle After Another)
جيكوب الوردي عن فيلم (Frankenstein)
بول باسكال (Hamnet)
ستيلن سكارسجارد عن فيلم (Sentimental Value)
شون بن عن فيلم (One Battle After Another)
آدم ساندلر عن فيلم "Jay Kelly"
أفضل مخرج
بول توماس أندرسون عن فيلم (One Battle After Another)
جييرمو ديل تورو عن فيلم (Frankenstein)
ريان كوجلر عن فيلم (Sinners)
خواكيم ترايير عن فيلم (Sentimental Value)
كلوي زاو عن فيلم (Hamnet)
جعفر بناهي عن فيلم (It Was Just an Accident)
وتقدم حفل جوائز هذا العام، الممثلة الأمريكية نيكي جلاسر.
