يقام حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 83 هذا العام، يوم الأحد 11 يناير الجاري بفندق بيفرلي هيلتون وسط حضور عدد كبير من أبرز نجوم السينما والتلفزيون حول العالم.

وكشفت إدارة الحفل عن الأعمال السينمائية والتلفزيونية المرشحة هذا العام، والتي حققت نجاحا كبيرا على الصعيدين النقدي والجماهيري وسط منافسة شرسة بين كبرى شركات الإنتاج.

وجاءت قوائم الترشيحات كالتالي:

قائمة أفضل فيلم (دراما)

Frankenstein

Hamnet

Sinners

It Was Just an Accident

The Secret Agent

Sentimental Value

أفضل فيلم كوميدي/ موسيقي

Marty Supreme

No Other Choice

One Battle After Another

Blue Moon

Bugonia

Nouvelle Vague

أفضل فيلم رسوم متحركة

Arco

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle

Elio

KPop Demon Hunters

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

أفضل فيلم أجنبي "غير ناطق باللغة الإنجليزية

It Was Just an Accident

No Other Choice

Sentimental Value

The Secret Agent

The Voice of Hind Rajab

Sirat

أفضل ممثلة في دور رئيسي (دراما)

جيسي باكلي عن فيلم "Hamnet"

جينيفر لورانس عن فيلم (Die My Love)

ريناتي ينسف عن فيلم (Sentimental Value)

تيسا تومبسون عن فيلم (Hedda)

جوليا روبرتس عن فيلم (After the Hunt)

إيفا فيكتور عن فيلم (Sorry, Baby)

أفضل ممثل في دور رئيسي (دراما)

جويل إدجرتون عن فيلم (Train Dreams)

أوسكار إسحاق عن فيلم (Frankenstein)

دواين جونسون عن فيلم (The Smashing Machine)

مايكل بي جوردن عن فيلم (Sinners)

واجنر مور عن فيلم (The Secret Agent)

جيرمي ألان وايت عن فيلم (Springsteen: Deliver Me from Nowhere)

أفضل ممثلة في دور كوميدي/ موسيقي

روز بايرن عن فيلم (If I Had Legs I'D Kick You)

سينثيا أريفو عن فيلم (Wicked: For Good)

كيت هادسون عن فيلم (Song Sung Blue)

تشايس إنفينيتي عن فيلم (One Battle After Another)

أماندا سايفريد عن فيلم (The Testament of Ann Lee)

إيما ستون عن فيلم (Bugonia)

أفضل ممثل في دور كوميدي/ موسيقي

تيموثي شالاميه عن فيلم (Marty Supreme)

جورج كلوني عن فيلم "Jay Kelly"

ليوناردو دي كابريو عن فيلم (One Battle After Another)

إيثان هوك عن فيلم "Blue Moon"

لي يونج هنا عن فيلم (No Other Choice)

جيسي بليمون عن فيلم (Bugonia)

أفضل ممثلة في دور مساعد

إيلي فانينج عن فيلم (Sentimental Value)

أريانا جراندي عن فيلم (Wicked: For Good)

إنجا لبست وتر عن فيلم (Sentimental Value)

إيمي مدجن عن فيلم (Weapons)

تينا تايلور عن فيلم (One Battle After Another)

إميلي بلانت عن فيلم (The Smashing Machine)

أفضل ممثل في دور مساعد

بينيشيو ديل تورو عن فيلم (One Battle After Another)

جيكوب الوردي عن فيلم (Frankenstein)

بول باسكال (Hamnet)

ستيلن سكارسجارد عن فيلم (Sentimental Value)

شون بن عن فيلم (One Battle After Another)

آدم ساندلر عن فيلم "Jay Kelly"

أفضل مخرج

بول توماس أندرسون عن فيلم (One Battle After Another)

جييرمو ديل تورو عن فيلم (Frankenstein)

ريان كوجلر عن فيلم (Sinners)

خواكيم ترايير عن فيلم (Sentimental Value)

كلوي زاو عن فيلم (Hamnet)

جعفر بناهي عن فيلم (It Was Just an Accident)

وتقدم حفل جوائز هذا العام، الممثلة الأمريكية نيكي جلاسر.

