ليلى علوي تنشر فيديو من احتفالها بعيد ميلادها: "محظوظة بكم الحب دا كله"

كتب : معتز عباس

06:54 م 05/01/2026

ليلى علوي

أعربت النجمة ليلى علوي عن سعادتها عقب احتفالها بعيد ميلادها بحضور صديقاتها من نجمات الفن.

ونشرت ليلى علوي فيديو من احتفالها بعيد ميلادها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "سعيدة جدًا سعادة متتوصفش، عيد ميلادي السنة دي كان مختلف، مليان حب ودفا وضحك حقيقي".

وأضافت: "يمكن برج الجدي معروف عنه القوة والالتزام، بس أكتر حاجة بيفتخر بيها الجدي هي الناس اللي في حياته… واللي بشوفه من امبارح أكد لي قد إيه أنا محظوظة بكم الحب ده".

واختتمت: "شكرًا لكل اللي شاركني فرحة عيد ميلادي، ولكل كلمة حلوة وصلتني حتى لو من بعيد، حبكم وصلني فعلًا ولمس قلبي قوي، ربنا يخليكم دايمًا في حياتي… وجودكم نعمة كبيرة".

يذكر أن الفنانة ليلى علوي أعلنت مؤخًرا الانتهاء من تصوير فيلمها الجديد "ابن مين فيهم؟"، بطولة بيومي فؤاد، أحمد عصام السيد، من تأليف لؤي السيد، وإخراج هشام فتحي.

ليلى علوي نجمات الفن انستجرام

