ماذا قالت لقاء الخميسي عن الخيانة الزوجية قبل إعلان ممثلة طلاقها من محمد عبدالمنصف؟

كتب : مصطفى حمزة

03:57 م 05/01/2026
    لقاء مع زوجها
    لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف
    محمد عبدالمنصف مع ايمان

تصدرت الفنانة لقاء الخميسي، وزوجها حارس مرمى الزمالك السابق محمد عبد المنصف، قوائم الأكثر رواجا في مواقع التواصل، بعد إعلان فنانة شابة تدعى إيمان الزيدى، انفصالها عن زوجها محمد عبد المنصف بعد زواج دام 7 سنوات.

وجدد إعلان إيمان الزيدي، الحديث عن النصائح الزوجية التي وجهتها لقاء الخميسي، خلال ظهورها مع زوجها محمد عبد المنصف، في برنامج "ست ستات".

وقالت لقاء الخميسي :"من فترة كان فيه واحدة معجبة بيه، في مرحلة ما الناس بتزهق بعد 20 أو 30 سنة، هو الحمدلله بثق فيه راجل بيصلي وملتزم، الطرف الثاني كان عشمان وعشمها طلع على شونة، وتعدت الحدود، وقتها اتكلمت معاه بخناق، علشان هي كلمتني بجرأة قالت أنا بحبه وعايزة أبقى معاه، معرفتش أرد عليها أقول إيه، مقولتلوش إنها كلمتني وفضلت قاعدة أتفرج هيعمل إيه، هو من نفسه انسحب، ابتدى يقلق منها هيخرب بيته ليه وبعدين معاه عيلين، وواحد فيهم متعلق بيا"

وردت لقاء الخميسي، على سؤال عن النصيحة التي توجهها إلى الزوجة التي تكتشف خيانة زوجها لها، وزواجه من أخرى، وقالت: "لازم تهدى عشان متخربش بيتها مفيش حد مبيغلطش، ربنا مخلقناش ملايكة، حصل حاجة لازم تديله فرصة وتفهم منه، هل أنت زهقان مني أو في حاجة مش عجباك، هتخربي بيتك ليه من غير ما تفهمي هو عمل كده ليه، ممكن تكوني غلطتي وإنتي مش واخدة بالك".

وردت على سؤال عن صفات محمد عبد المنصف، وأجابت: "محمد هادي جدا وشبه بابا، ودي من الحاجات اللي بحبها فيه، لأنه ما بياخدش قراراته بسرعة وبيحب يفكر ويتأمل قبل أي خطوة".

وتابعت لقاء: "أنا كتاب مفتوح هو لأ، مش متكلم في حاجات أعرفها وحاجات معرفهاش".

ونشر حساب منسوب للفنانة ايمان الزيدي، عبر موقع إنستجرام، صورة لها بصحبة محمد عبد المنصف، وتعليق جاء فيه: "أعلن انفصالي عن زوجي محمد عبد المنصف بعد زواج شرعي دام أكثر من سبع سنوات ".

إيمان الزيدي لقاء الخميسي محمد عبد المنصف

