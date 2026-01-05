إعلان

بصحبة النجمات..إلهام شاهين تنشر صورا جديدة من عيد ميلاد ليلى علوي

كتب : هاني صابر

03:56 م 05/01/2026
    ليلى علوي والهام شاهين
    شريف منير والهام شاهين
    هالة صدقي ودينا والهام شاهين
    يسرا والهام شاهين وايناس الدغيدي
    ريهام حجاج وبوسي شلبي والهام شاهين

وجهت الفنانة إلهام شاهين، رسالة لصديقتها الفنانة ليلى علوي بعد حضورها احتفالية عيد ميلادها.

ونشرت إلهام، صورا من عيد ميلاد ليلى علوي، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل سنة وصديقتي الجميلة ليلى علوى طيبة.. سنة حلوة يا رب عليكي وعلى عائلتك، وربنا يحققلك كل ما تتمنيه، أجمل احتفال ببرج الجدي.. بحبك يا لولو من كل قلبي.. ربنا يديم صداقتنا الحلوة حبيبتي".

وظهر في الصور مع إلهام شاهين كل من هالة صدقي وشريف منير ويسرا والمخرجة إيناس الدغيدي وريهام حجاج ودينا، والإعلامية بوسي شلبي.

يذكر أن، ليلى علوي احتفلت مساء أمس الأحد 4 يناير بعيد ميلادها إذ أنها من مواليد 1962، وتنتظر طرح فيلمها الجديد "ابن مين فيهم؟" ويشاركها البطولة بيومي فؤاد، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج هشام فتحي.

إلهام شاهين ليلى علوي عيد ميلاد

