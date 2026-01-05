وجهت الفنانة إلهام شاهين، رسالة لصديقتها الفنانة ليلى علوي بعد حضورها احتفالية عيد ميلادها.

ونشرت إلهام، صورا من عيد ميلاد ليلى علوي، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل سنة وصديقتي الجميلة ليلى علوى طيبة.. سنة حلوة يا رب عليكي وعلى عائلتك، وربنا يحققلك كل ما تتمنيه، أجمل احتفال ببرج الجدي.. بحبك يا لولو من كل قلبي.. ربنا يديم صداقتنا الحلوة حبيبتي".

وظهر في الصور مع إلهام شاهين كل من هالة صدقي وشريف منير ويسرا والمخرجة إيناس الدغيدي وريهام حجاج ودينا، والإعلامية بوسي شلبي.

يذكر أن، ليلى علوي احتفلت مساء أمس الأحد 4 يناير بعيد ميلادها إذ أنها من مواليد 1962، وتنتظر طرح فيلمها الجديد "ابن مين فيهم؟" ويشاركها البطولة بيومي فؤاد، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج هشام فتحي.