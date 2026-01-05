تصدر اسم الفنانة إيمان الزيدي والمطرب طارق الشيخ تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية .

وجاء تصدر إيمان الزيدي التريند بسبب تدوينتها الأخيرة التي كتبتها عبر حسابها على فيسبوك، وأعلنت فيها انفصالها عن اللاعب محمد عبدالمنصف حارس مرمى نادي الزمالك الأسبق، وجاء في تدوينتها: "أعلن انفصالي عن زوجي محمد عبد المنصف، بعد زواج شرعي دام أكثر من 7 سنوات".

ويعد محمد عبد المنصف أحد أهم حراس كرة القدم في مصر ونادي الزمالك، الذين نجحوا في كتابة تاريخ كبير في الكرة المصرية قبل إعلان اعتزاله كرة القدم، ومتزوج حاليا من الفنانة لقاء الخميسي.

فيما جاء تصدر المطرب طارق الشيخ للتريند بسبب تعرضه لحادث عطل مفاجئ في الطائرة خلال عودته إلى مصر قادما من دبي، وذلك عقب إحيائه عدة حفلات بموسم رأس السنة.

وكانت الطائرة التي كان على متنها المطرب طارق الشيخ عقب تحركها رصد طاقمها وجود عطل تقني استدعى قرارا عاجلا بالعودة لمطار دبي حرصا على سلامة الركاب، وهبطت الطائرة بسلام دون وقوع أي أضرار أو إصابات.