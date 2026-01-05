"عطل في محركات الطائرة".. رحمة عصام تكشف تفاصيل جديدة عن لحظات الذعر في

شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من احتفالها بعيد ميلادها الـ 32.

ونشرت هنا، الصور التي إلتقطتها لها شقيقتها فرح الزاهد من داخل منزلهما، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: " دخول فصل جديد".

وظهرت هنا الزاهد في الصور مرتدية فستان قصير وجريء، وتفاعل عدد من نجوم الفن مع صور احتفالها بعيد ميلادها، وكتبت إنجي علاء "أسعد عيد ميلاد يا حبيبتي". وكتبت نسرين إمام "أجمل واحدة في الدنيا والعمر كله يا رب". وكتبت سارة الشامي "عيد ميلاد سعيد يا أجمل هنا".

يذكر أن هنا الزاهد من مواليد 5 يناير 1994، وتحتفل هذا العام بعامها الـ 32 وكانت بدايتها من خلال المشاركة في فيلم "خطة جيمي" عام 2014، وبعدها شاركت في مسلسل "فرق توقيت" مع الفنان تامر حسني.