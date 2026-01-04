أعلنت إدارة مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال، تكريم المخرجة وخبيرة الرسوم المتحركة شويكار خليفة، في الدورة الأولى للمهرجان، وذلك تقديرًا لمسيرتها الطويلة وإسهاماتها البارزة في مجال الجرافيك والرسوم المتحركة وتطوير المحتوى المرئي الموجَّه للطفل.

ومن المقرر إقامة الدورة الأولى لمهرجان المنصورة لسينما الأطفال خلال الفترة من 9 إلى 14 فبراير المقبل.

شويكار خليفة من مواليد محافظة الدقهلية، وحصلت على بكالوريوس الفنون الجميلة – قسم الديكور عام 1965، وتلقت العديد من الدورات المتخصصة في دراسة التلفزيون والإنتاج والرسوم المتحركة. شغلت مناصب قيادية مؤثرة داخل التلفزيون المصري وقنوات النيل المتخصصة، من بينها نائب رئيس قناة الأسرة والطفل (1998)، ورئيس قناة النيل للدراما (2001)، ثم رئيس قناة النيل للأسرة والطفل (2002)، قبل أن تعمل مستشارًا لرئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة للرسوم المتحركة والجرافيك (2003–2010).

كما قدّمت شويكار خليفة إسهامات فنية مهمة، كان من أبرزها مساعد مخرج لفوازير رمضان مع المخرج الراحل فهمي عبد الحميد، ومخرج رسوم متحركة لمسلسل “ألف ليلة وليلة”، ونالت عن أعمالها شهادات تقدير وجوائز محلية ودولية، كما شاركت في لجان تحكيم مهرجانات عديدة، أبرزها رئاسة لجنة تحكيم الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة والرسوم المتحركة بالدورة السابعة عشرة للمهرجان القومي للسينما المصرية عام 2013.