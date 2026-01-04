إعلان

عمرو سعد يتصدر محركات البحث بعد الكشف اسم عن مسلسله الجديد

كتب : سهيلة أسامة

11:51 ص 04/01/2026

عمرو سعد

تصدر اسم الفنان عمرو سعد مؤشرات البحث على "جوجل"، عقب كشفه عن اسم مسلسله الجديد "إفراج".

ونشر عمرو سعد صورة له عبر حسابه على "إنستجرام" من كواليس تصوير دوره في مسلسل "إفراج"، الذي ينافس به في موسم دراما رمضان 2026.

ويُعد مسلسل "إفراج" الاسم النهائي للعمل بعد تغييره بدلًا من "عباس الريس"، ويخوض بطولته الفنان عمرو سعد، ومن إخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه في إطار شعبي، ومن المقرر عرضه عبر شاشة "MBC مصر".

يُذكر أن الفنان عمرو سعد شارك في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "سيد الناس"، والذي حقق نسب مشاهدة مرتفعة.

