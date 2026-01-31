إعلان

المنتج حمادة إسماعيل ينشر صورة مع تركي آل الشيخ ويعلق: "حفل أسطوري وليلة عالمية لمجلة Ring"

كتب : مصراوي

09:07 م 31/01/2026 تعديل في 09:23 م

المنتج حمادة إسماعيل ينشر صورة مع تركي آل الشيخ

كتبت-سهيلة أسامة:
شارك المنتج حمادة إسماعيل جمهوره عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" صورة تجمعه بالمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، والدكتور ركان الحارثي، رئيس شركة صلة، من نيويورك خلال الحفل السنوي لمجلة Ring Magazine الرياضية العالمية.

وعلق إسماعيل على الصورة واصفًا الأمسية بـ"الحفل الأسطوري"، في إشارة إلى الحدث الذي يُقام سنويًا لاختيار الأفضل في عالم الملاكمة، بحضور نخبة من أبرز نجوم الملاكمة حول العالم إلى جانب شخصيات مؤثرة من مختلف المجالات الفنية والرياضية والإعلامية.

وروج مؤخرا النجم معتصم النهار لمسرحية "سمن على عسل" بموسم الرياض، وهي أول عمل سوري ينتجه المنتج حمادة إسماعيل، بطولة معتصم النهار، جومانا مراد، أحمد عبدالوهاب، شكران مرتجى، فؤاد يمين، أيمن رضا وسارة بركة، وينتمي العرض لنوعية العروض المسرحية الكوميدية، وإشراف عام أحمد إسماعيل وتأليف دكتور ممدوح حمادة، ومن إخراج بتول عرفة .

تركي ال الشيخ حمادة إسماعيل مجلة Ring

