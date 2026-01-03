إعلان

وفاة شقيقة الراحل كمال الشناوي

كتب : مروان الطيب

11:53 م 03/01/2026

كمال الشناوي

كشف الفنان عمرو يسري عن وفاة خالته بهيجة الشناوي شقيقة النجم الراحل كمال الشناوي.

ونشر عمرو خبر الوفاة عبر حسابه على "فيسبوك" وكتب: "البقاء لله توفت خالتي بهيجة الشناوي أخت الفنان الراحل كمال الشناوي.

54

آخر مشاركات عمرو يسري الفنية

كانت آخر مشاركات عمرو يسري الفنية بالمسلسل القصير "في الهوا سوا" عام 2023.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حيث يوضح عددًا من القضايا التي تهم المجتمع المصري والليبي من خلال تقديم شخصيات مصرية تعيش في ليبيا أو العكس، كما يبرز العلاقات القوية بين البلدين.

وشاركه البطولة كل من إنجي شرف، شريف خير الله، محمد عبد الجواد، تأليف عبد الباسط

كمال الشناوي عمرو يسري بهيجة الشناوي

