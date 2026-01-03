إعلان

فستان أسود.. ريهام حجاج تستقبل عام 2026 مع زوجها وتهنئ جمهورها

كتب : مروان الطيب

10:58 م 03/01/2026
    ريهام حجاج وزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة
    ريهام حجاج من أحدث ظهور
    ريهام حجاج تخطف الأنظار من أحدث ظهور
    الفنانة ريهام حجاج
    ريهام حجاج تستقبل العام الجديد

استقبلت الفنانة ريهام حجاج عام 2026، ونشرت عدد من الصور الخاصة بها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت ريهام في الصور وهي تستمتع بوقتها في إحدى الحفلات، كما ظهرت في إحدى الصور مع زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة.

وكتبت ريهام على الصور: "بتمنى لكل الناس عام جميل مليء بالفرحة"

آخر مشاركات ريهام حجاج الفنية

كانت آخر مشاركات ريهام حجاج في الدراما التلفزيونية بمسلسل "أثينا" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

أعمال تنتظر عرضها ريهام حجاج قريبا

تنتظر ريهام حجاج عرض مسلسلها "توابع" ضمن موسم دراما رمضان 2026، ويشاركها البطولة كل من أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، أنوشكا، محمد علاء، تأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.

ريهام حجاج انستجرام ريهام حجاج محمد حلاوة

