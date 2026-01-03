فستان أسود.. ريهام حجاج تستقبل عام 2026 مع زوجها وتهنئ جمهورها

أول جلسة تصوير لـ جومانا مراد في 2026.. والجمهور يغازلها (صور)

الرؤساء رهائن.. سينما هوليوود التي سبقت هجوم أمريكا على فنزويلا

"في عز البرد".. إنجي المقدم على متن يخت وسط البحر

استقبلت الفنانة ريهام حجاج عام 2026، ونشرت عدد من الصور الخاصة بها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت ريهام في الصور وهي تستمتع بوقتها في إحدى الحفلات، كما ظهرت في إحدى الصور مع زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة.

وكتبت ريهام على الصور: "بتمنى لكل الناس عام جميل مليء بالفرحة"

آخر مشاركات ريهام حجاج الفنية

كانت آخر مشاركات ريهام حجاج في الدراما التلفزيونية بمسلسل "أثينا" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

أعمال تنتظر عرضها ريهام حجاج قريبا

تنتظر ريهام حجاج عرض مسلسلها "توابع" ضمن موسم دراما رمضان 2026، ويشاركها البطولة كل من أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، أنوشكا، محمد علاء، تأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.

اقرأ أيضا:

هيفاء وهبي تقص فستانها على المسرح أمام جمهور حفلها في بيروت

والدة آسر ياسين تنظم عرضا لفيلمه "إن غاب القط" بحضور صديقاتها (فيديو)