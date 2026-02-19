إعلان

"الصحة" تسمح بتعديل تكليف "العلوم الصحية"

كتب : أحمد جمعة

11:46 م 19/02/2026

أحمد الدبيكي رئيس النقابة العامة للعلوم الصحية

شاركت النقابة العامة للعلوم الصحية، الخميس، في اجتماع اللجنة العليا للتكليف بوزارة الصحة، بحضور الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، والدكتور حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة، لاتخاذ عدد من القرارات المهمة بخصوص تكليف الفئات الطبية.

وقال أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، إن الاجتماع أقر أمرين مهمين:

أولًا: أن يكون التكليف خريجي جميع كليات ومعاهد القطاع الصحي المخاطبين بقانون التكليف، حسب الاحتياج، طبقًا لما أقرته اللجنة العليا للتكليف عام 2022، للتنفيذ عام 2025، وهو ما يتطابق مع قرار التكليف الصادر من وزير الصحة الخاص بتكليف الفئات الطبية.

ثانيًا: جاء القرار الثاني للجنة العليا للتكليف في صالح أبناء العلوم الصحية، حيث سمح لخريجي كليات العلوم الصحية التطبيقية بتعديل تكليفهم، ليتساووا مع باقي الفئات الثانية الخاضعين للتكليف بوزارة الصحة، بعدما كان غير مسموح لهم بتعديل التكليف مثل أقرانهم المكلفين، وخاصة في الحالات التي تسمح بها ضوابط التكليف، وأهمها الإصابة المرضية الخطيرة، ولم شمل الأسرة للمتزوجات بعيدًا عن سكن الزوجية.

النقابة العامة للعلوم الصحية وزارة الصحة تكليف العلوم الصحية أعضاء المهن الطبية

