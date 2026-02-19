توقع رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، وصول أونصة الذهب إلى 6 آلاف دولار بنهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن توقعه قائم على مجموعة من العوامل الاقتصادية وتحركات الأسواق العالمية.

وقال "ساويرس" خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "رحلة المليار" المذاع على قناة النهار: "أنا مش المتنبئ، ومحدش يقول لي أنت قولت ومحصلش، لكن هناك 5 أو 6 عوامل أقرأ من خلالها المشهد".

موقف ساويرس من صفقة سنتامين

أكد المهندس نجيب ساويرس، أنه لا يشعر بأي ندم تجاه صفقة شركة سنتامين، موضحًا بقوله: "أنا لا أندم على شيء أبدًا، ومحدش يعرف الخير فين؟".

وأضاف: "لدي قناعة شخصية تمنحني راحة كبيرة، وهي أن أي صفقة لا تكتمل، يعني أن الله لم يرد لي الخير فيها، وبالتالي لا أندم عليها".

تفاصيل محفظة نجيب ساويرس الاستثمارية وتفضيلاته الشخصية

أفصح "ساويرس" عن تفاصيل محفظته الاستثمارية، موضحًا أن 70% منها في الذهب، بينما النسبة الباقية موزعة بين أنشطة مختلفة مثل العقارات، مشيرًا إلى أنه يفضل العقارات أكثر من العمل في المناجم والذهب.

وتابع نجيب ساويرس، قائلًا: "في المناجم ننزل تحت الأرض ونصعد فوق الأرض، نقضي 3 أيام في أماكن غير مأهولة، نأكل أطعمة سيئة وننام نومًا غير مريح، بينما في قطاع القطارات نبني ونرى ما بنيناه، نترك أثرًا واضحًا للناس ونشاهد سعادتهم".

