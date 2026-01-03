الفنانة هبة السيسي تجري عملية جراحية.. وتعلق: "دعواتكم"

أعلنت الفنانة هبة السيسي، دخولها أحد المستشفيات لإجراء عملية جراحية.

وأعادت هبة، نشر بوست وصورة تجمعها مع صديقتها الفنانة الشابة ياسمين جمال، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وكتبت هبة فيه: "قربت على دخول العمليات، أشوف وشك على خير بإذن الله، حبيبتي، دعواتكم حبايبي".

وردت ياسمين جمال عليها، قائلة: "ربنا ما يحرمني منك ويقومك بالسلامة، حبيبة قلبي، انتي قوية وقدها".

يذكر أن، الفنانة هبة السيسي تخرجت في كلية الحقوق، وعملت في بدايتها كموديل إعلانات وفيديو كليب، وحصلت علي لقب ملكة جمال مصر عام 2004، وشاركت في التمثيل، ومن أبرز أعمالها "كتكوت، دنيا الليل، أنا والمدام"، وكانت آخر أعمالها في عام 2017 بفيلم "حليمو أسطورة الشواطئ".