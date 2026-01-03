المخرج محمد سامي يتصدر التريند لهذا السبب

كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم المخرج محمد سامي، تريند مؤشر البحث خلال الساعات الماضية بسبب تعطل تحضيرات مسلسله الجديد "8 طلقات".

وكان محمد سامي، كتب تدوينة في وقت سابق عبر حسابه على فيسبوك، قال فيها: "بفكر في قرار مصيري أنا وصديقي چو الخوند مدير المحتوى في يانجو بلاي و حبيت أشاركم فيه، أنزل مسلسل ٨ طلقات في رمضان ولا بعد رمضان".

وأضاف: "خاصة أنه مسلسل قصير والسيزون الأول ٨ حلقات.. بنفكر يكون العرض بعد رمضان ونعرض كل أسبوع حلقتين، وبرضوا فكرة رمضان بتلح علينا بشدة، أرجو إقتراحات".

مسلسل "8 حلقات" يشارك فيه محمد سامي كممثلا، كما يشارك في بطولة العمل فتحي عبدالوهاب وميرنا نور الدين وإنجي المقدم، ومن إخراج أحمد المصري.