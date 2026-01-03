حمادة هلال ومي عمر.. تعرف على خريطة مسلسلات "MBC مصر" في رمضان 2026

احتفلت الفنانة دنيا سمير غانم بالعام الجديد وعيد ميلادها الذي يوافق يوم 1 يناير من كل عام، ونشرت صور جديدة عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت دنيا في الصور وهي تحتفل بقدوم العام الجديد وسط الأهل والأصدقاء، والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

آخر مشاركات دنيا سمير غانم الفنية

كانت آخر مشاركات دنيا سمير غانم بمسلسل "عايشة الدور" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

وعلى الجانب الآخر كانت آخر مشاركتها على شاشة السينما بفيلم "روكي الغلابة" وشاركها البطولة الفنان محمد ممدوح.

