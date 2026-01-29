إعلان

عصام عمر يروج للحلقة العاشرة والأخيرة من مسلسل "بطل العالم"

كتب : سهيلة أسامة

11:10 ص 29/01/2026

عصام عمر وجيهان الشماشرجي من كواليس مسلسل بطل العا

روج الفنان عصام عمر للحلقة العاشرة والأخيرة من مسلسله الجديد "بطل العالم"، والمقرر عرضها اليوم الخميس.

ونشر "عصام" صورة تجمعه بالفنانة جيهان الشماشرجي من كواليس العمل، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وعلق قائلًا: "استنوا بكرة الحلقة الأخيرة من بطل العالم، ويارب تعجبكم".

يُذكر أن مسلسل "بطل العالم" حقق نجاحًا واسعًا منذ بداية عرضه، وهو من بطولة عصام عمر، جيهان الشماشرجي، فتحي عبدالوهاب، أحمد عبدالحميد، محمد لطفي، آدم النحاس، ومنى هلا، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج عصام عبدالحميد.

والمسلسل مكون من 10 حلقات، وهو من الإنتاجات الأصلية لمنصة "يانجو بلاي" بالشراكة مع "ذا بلانيت ستوديوز" للمنتج طارق نصر.

عصام عمر مسلسل بطل العالم مسلسلات رمضان 2026 دراما رمضان 2026

فيديو قد يعجبك



