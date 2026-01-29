ورد وتمرينات شاقة.. جورجينا تشارك جمهورها مجموعة صور جديدة

"اتسحب مبلغ كبير".. مروة عبدالمنعم تستغيث بعد سرقة أموال من حسابها البنكي

شاركت الممثلة الأرجنتينية جورجينا رودريجيز متابعيها على السوشيال ميديا، الأوقات التي تقضيها داخل الجيم.

ونشرت جورجينا صورًا عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت فيها بعض الورود وأخرى تمارس فيها بعض التدريبات مع أبنائها.

جورجينا تشارك بأسبوع الموضة في باريس

آخر ظهور لجورجينا كان خلال مشاركتها أسبوع الموضة في باريس العام الماضي وظهرت بالعديد من الإطلالات الأنيقة والجريئة التي خطفت بها الأنظار.

جورجينا هي الأم البيولوجية لابنتين من كريستيانو رونالدو، وهما "آلانا وبيلا"، ويعتبران من أطفالهما البيولوجيين، بينما كريستيانو جونيور والتوأم إيفا وماتيو هم أبناؤه أيضًا ولكنهم ليسوا من جورجينا.

