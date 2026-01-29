إعلان

ورد وتمرينات شاقة.. جورجينا تشارك جمهورها مجموعة صور جديدة

كتب : معتز عباس

02:07 ص 29/01/2026
    ورد جورجينا (1)
    جورجينا تؤدي تدريبات شاقة

شاركت الممثلة الأرجنتينية جورجينا رودريجيز متابعيها على السوشيال ميديا، الأوقات التي تقضيها داخل الجيم.

ونشرت جورجينا صورًا عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت فيها بعض الورود وأخرى تمارس فيها بعض التدريبات مع أبنائها.

جورجينا تشارك بأسبوع الموضة في باريس

آخر ظهور لجورجينا كان خلال مشاركتها أسبوع الموضة في باريس العام الماضي وظهرت بالعديد من الإطلالات الأنيقة والجريئة التي خطفت بها الأنظار.

جورجينا هي الأم البيولوجية لابنتين من كريستيانو رونالدو، وهما "آلانا وبيلا"، ويعتبران من أطفالهما البيولوجيين، بينما كريستيانو جونيور والتوأم إيفا وماتيو هم أبناؤه أيضًا ولكنهم ليسوا من جورجينا.

