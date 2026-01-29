رمضان 2026.. أحمد حلمي وعائشة بن أحمد يغنيان أغنية "سنة أولى جواز"

يخوض النجم أحمد حلمي، موسم دراما رمضان 2026 ببطولة المسلسل الإذاعي "سنة أولى جواز" المقرر إذاعته على إذاعات راديو النيل.

ويغني أحمد حلمي والفنانة عائشة بن أحمد أغنية المسلسل، والتي تحمل اسم "رامي الاسطورة".

الأغنية من كلمات أحمد سرور، وألحان وتوزيع أحمد نادر، وكيبورد محمود شاهي، وهندسة صوتية أحمد نادر.

مسلسل"سنة أولى جواز" بطولة أحمد حلمي وعائشة بن أحمد وعماد رشاد وعارفة عبد الرسول وليلى عز العرب وجيلان علاء وبكري خالد، وتأليف أمجد الشرقاوي، وإخراج أحمد نادر، وإنتاج شركة راديو النيل للإنتاج الاعلامي.