"قتل خطأ".. تهمة طاردت هؤلاء أبرزهم نجل الزعيم وصاصا

"أبيض في أسود".. أحدث جلسة تصوير لـ زينة تخطف بها الأنظار على "انستجرام"

20 صورة لـ هيفاء وهبي خطفت بها الأنظار في أسبوع الموضة بباريس

طاردت تهمة القتل الخطأ، مجموعة من نجوم الفن، منهم من خضع للمحاكمة، وصدر ضده حكم قضائي، ومنهم من أنهى القضية بالتصالح.

وفي مقدمة هؤلاء المخرج رامي إمام، ومؤدي أغاني المهرجانات عصام صاصا.

ونالت القضايا، التي تورط فيها نجوم الفن، اتهام واسع، على مدار سنوات، وهو ما نرصده في التقرير التالي.

عباس أبو الحسن

خضع الفنان عباس أبو الحسن، للمحاكمة أمام محكمة الشيخ زايد، بتهمة القتل الخطأ لسيدة، ودهس أخرى بسيارته في منطقة الشيخ زايد.

وتم الإفراج عن الفنان عباس أبو الحسن، بعد تنازل أسر الضحايا، واتمام التصالح.

عصام صاصا

قضى مؤدي أغاني المهرجانات عصام صاصا، في السجن، بعد صدور حكم قضائي ضده بالقتل الخطأ، إثر دهس شاب بسيارته، ووفاة الضحية.

وتم رفض الاستئناف على الحكم، وتوجيه اتهام القيادة تحت تاُثير المخدرات، إلى صاصا.

خالد الذهبي

واجه نجل الفنان خالد الذهبي، نجل المطربة أصالة، شبح السجن، بتهمة القتل الخطأ، عقب إحالته للمحاكمة، بعد دهس شابا بسيارة في منطقة التجمع الخامس، ووفاة الشاب الضحية.

وتم التصالح بين أسرة الشاب ضحية الحادث، والفنان خالد الذهبي، بعد الاتفاق على دفع دية مالية.

رامي إمام

وجهت إلى المخرج رامي إمام، تهمة القتل الخطأ، بسبب دهسه سيدة من قبيلة المجارمة بالساحل الشمالي ووفاتها.

وبعد مفاوضات طويلة وافق شيوخ القبيلة، على قبول الدية وقيمتها 150 ألف جنيه، بشرط حضور النجم الكبير عادل إمام بنفسه، وبصحبته نجله.

مصطفى قمر

واجه المطرب مصطفى قمر، تهمة القتل الخطأ، بعد دهس سيدة مسنة بسيارته، وعقب الإفراج عنه بكفالة مالية، تم إنهاء الأزمة بدفع دية وصلت قيمتها إلى 150 ألف جنيه.

ماجدة الخطيب

أحيلت النجمة الراحلة ماجدة الخطيب، للمحاكمة، بتهمة القتل الخطأ، بسبب وفاة شاب تعرض للدهس بسيارتها، وصدر ضدها حكم بالحبس لمدة سنتين وكفالة 50 ألف جنيه.