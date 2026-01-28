إعلان

"قتل خطأ".. تهمة طاردت هؤلاء أبرزهم نجل الزعيم وصاصا

كتب : مصطفى حمزة

05:03 م 28/01/2026 تعديل في 05:04 م
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    صاصا مؤدي اغاني المهرجانات
  • عرض 6 صورة
    عباس ابو الحسن
  • عرض 6 صورة
    صاصا بالمحكمة
  • عرض 6 صورة
    رامي امام
  • عرض 6 صورة
    مصطفى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

طاردت تهمة القتل الخطأ، مجموعة من نجوم الفن، منهم من خضع للمحاكمة، وصدر ضده حكم قضائي، ومنهم من أنهى القضية بالتصالح.

وفي مقدمة هؤلاء المخرج رامي إمام، ومؤدي أغاني المهرجانات عصام صاصا.

ونالت القضايا، التي تورط فيها نجوم الفن، اتهام واسع، على مدار سنوات، وهو ما نرصده في التقرير التالي.

عباس أبو الحسن

خضع الفنان عباس أبو الحسن، للمحاكمة أمام محكمة الشيخ زايد، بتهمة القتل الخطأ لسيدة، ودهس أخرى بسيارته في منطقة الشيخ زايد.

وتم الإفراج عن الفنان عباس أبو الحسن، بعد تنازل أسر الضحايا، واتمام التصالح.

عصام صاصا

قضى مؤدي أغاني المهرجانات عصام صاصا، في السجن، بعد صدور حكم قضائي ضده بالقتل الخطأ، إثر دهس شاب بسيارته، ووفاة الضحية.

وتم رفض الاستئناف على الحكم، وتوجيه اتهام القيادة تحت تاُثير المخدرات، إلى صاصا.

خالد الذهبي

واجه نجل الفنان خالد الذهبي، نجل المطربة أصالة، شبح السجن، بتهمة القتل الخطأ، عقب إحالته للمحاكمة، بعد دهس شابا بسيارة في منطقة التجمع الخامس، ووفاة الشاب الضحية.

وتم التصالح بين أسرة الشاب ضحية الحادث، والفنان خالد الذهبي، بعد الاتفاق على دفع دية مالية.

رامي إمام

وجهت إلى المخرج رامي إمام، تهمة القتل الخطأ، بسبب دهسه سيدة من قبيلة المجارمة بالساحل الشمالي ووفاتها.

وبعد مفاوضات طويلة وافق شيوخ القبيلة، على قبول الدية وقيمتها 150 ألف جنيه، بشرط حضور النجم الكبير عادل إمام بنفسه، وبصحبته نجله.

مصطفى قمر

واجه المطرب مصطفى قمر، تهمة القتل الخطأ، بعد دهس سيدة مسنة بسيارته، وعقب الإفراج عنه بكفالة مالية، تم إنهاء الأزمة بدفع دية وصلت قيمتها إلى 150 ألف جنيه.

ماجدة الخطيب

أحيلت النجمة الراحلة ماجدة الخطيب، للمحاكمة، بتهمة القتل الخطأ، بسبب وفاة شاب تعرض للدهس بسيارتها، وصدر ضدها حكم بالحبس لمدة سنتين وكفالة 50 ألف جنيه.

تهمة القتل الخطأ تطارد نجوم الفن عباس أبو الحسن وتهمة القتل الخظأ عصام صاصا في السجن بسبب القتل الخطأ نجل المطربة أصالة متهم بالقتل الخطأ

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رغم إعلان ويتكوف.. مسؤولون أمريكيون: لا نجري أي محادثات مع إيران حاليًا
شئون عربية و دولية

رغم إعلان ويتكوف.. مسؤولون أمريكيون: لا نجري أي محادثات مع إيران حاليًا
‬وفاة إبراهيم حمدي المدير الإداري لفريق القناطر الخيرية
أخبار المحافظات

‬وفاة إبراهيم حمدي المدير الإداري لفريق القناطر الخيرية
سعر الذهب في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية اليوم
اقتصاد

سعر الذهب في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية اليوم
بيان مشترك لـ11 دولة يندد بهدم إسرائيل مقر "الأونروا" في القدس الشرقية
شئون عربية و دولية

بيان مشترك لـ11 دولة يندد بهدم إسرائيل مقر "الأونروا" في القدس الشرقية
ضبط "نباش قمامة" لاتهامه بهتك عرض طفل معاق في بورسعيد
أخبار المحافظات

ضبط "نباش قمامة" لاتهامه بهتك عرض طفل معاق في بورسعيد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون