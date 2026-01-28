إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ إلين لحود ترد على مهاجميها بسبب التجاعيد، معلومات عن صاحبة فيديو ثلاجة الموتى، المهن التمثيلية توضح تفاصيل الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي، هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جديدة في أسبوع الموضة بباريس، أحمد الفيشاوي يحيي ذكرى الأربعين لـ والدته سمية الألفي، خالد الصاوي يثير الجدل من أحدث ظهور، وغيرها من الأخبار.