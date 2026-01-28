إعلان

حدث بالفن| زينة تثير الجدل برسالة غامضة وخالد الصاوي يفاجئ الجمهور بفقدان وزنه وحالة سامح الصريطي

كتب : مصراوي

12:00 ص 28/01/2026
حدث بالفن| زينة تثير الجدل برسالة غامضة وخالد الصاوي يفاجئ الجمهور بفقدان وزنه وحالة سامح الصريطي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

إعداد- مروان الطيب:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ إلين لحود ترد على مهاجميها بسبب التجاعيد، معلومات عن صاحبة فيديو ثلاجة الموتى، المهن التمثيلية توضح تفاصيل الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي، هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جديدة في أسبوع الموضة بباريس، أحمد الفيشاوي يحيي ذكرى الأربعين لـ والدته سمية الألفي، خالد الصاوي يثير الجدل من أحدث ظهور، وغيرها من الأخبار.

هيفاء وهبي روبا حمزة زينة خالد الصاوي سامح الصريطي أحمد عز

إعلان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سيطرة بيضاء.. تاريخ مواجهات الزمالك وبتروجيت في الدوري المصري
رياضة محلية

سيطرة بيضاء.. تاريخ مواجهات الزمالك وبتروجيت في الدوري المصري
زينة تثير الجدل برسالة غامضة: "باركو لأبو الولاد اتجوز المساعدة بتاعته"
زووم

زينة تثير الجدل برسالة غامضة: "باركو لأبو الولاد اتجوز المساعدة بتاعته"
بسمة بوسيل أنيقة وأمينة خليل بفستان جريء.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

بسمة بوسيل أنيقة وأمينة خليل بفستان جريء.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة
إبراهيم فايق يعلن اقتراب الأهلي من حسم صفقة أجنبية جديدة
رياضة محلية

إبراهيم فايق يعلن اقتراب الأهلي من حسم صفقة أجنبية جديدة
"ينام محتضنًا مكنسة".. مأساة الطفل "سيد" ضحية تعذيب زوجة الأب بالفيوم
أخبار المحافظات

"ينام محتضنًا مكنسة".. مأساة الطفل "سيد" ضحية تعذيب زوجة الأب بالفيوم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون