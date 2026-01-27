إعلان

رسالة غامضة من شقيق ياسمين عبد العزيز تثير الجدل

كتب : مروان الطيب

11:53 م 27/01/2026

وائل عبد العزيز

نشر الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز رسالة غامضة عبر صفحته على "فيسبوك"، وسط حيرة وتساؤلات جمهوره حول المقصود بهذه الرسالة.

وكتب وائل عبد العزيز: "ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ربنا كبير".

كواليس مسلسل "وننسى اللي كان"

يعد مسلسل "وننسى اللي كان" هو التعاون الثاني على التوالي بين الفنانة ياسمين عبد العزيز والسيناريست عمرو محمود ياسين بعد نجاح مسلسل "وتقابل حبيب" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من كريم فهمي، خالد سرحان، محمد لطفي، منة فضالي، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد حمدي الخبيري.

أعمال ينتظر عرضها وائل عبد العزيز قريبا

يشارك الفنان وائل عبد العزيز ببطولة فيلم "الهجام"وسط عدد من النجوم هم أحمد عبدالله محمود، نهى عابدين، عمر الشناوي، إخراج مرقس عادل، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وائل عبد العزيز على فيسبوك

