جومانا مراد تستعد لتقديم عرضها المسرحي "سمن على عسل" في موسم الرياض

تستعد الفنانة جومانا مراد لتقديم عرضها المسرحي الكوميدي "سمن على عسل" ضمن فعاليات موسم الرياض، على خشبة مسرح محمد العلي، من يوم 3 فبراير المقبل إلى 7 فبراير.

وروجت جومانا للعمل ونشرت البوستر الدعائي عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "يا رب توفيقك، حبايبنا الغاليين انتظرونا في موسم الرياض بالمسرحية الكوميدية سمن على عسل يوميا ابتداء من يوم ٣ فبراير وحتى يوم ٧ فبراير على مسرح محمد العلي بالبوليڤارد".

تدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي اجتماعي حول فتاة تهرب إلى شقة ضابط، ويحدث بينهم مواقف طريفة.

يُذكر أن جومانا مراد تستعد أيضًا لخوض دراما رمضان 2026 بمسلسل "اللون الأزرق"، ويشارك في بطولته أحمد رزق، نجلاء بدر، أحمد بدير، كمال أبو رية، وحنان سليمان، من سيناريو مريم نعوم، وإخراج سعد هنداوي.

