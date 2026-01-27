إعلان

بسبب "اللي يقابل حبيبي".. رسائل مؤثرة لـ شيرين عبدالوهاب من جمهورها

كتب : مصطفى حمزة

03:32 م 27/01/2026 تعديل في 03:33 م

الفنانة شيرين عبدالوهاب

كتب- مصطفى حمزة:

حققت أغنية "اللي يقابل حبيبي" للمطربة شيرين عبدالوهاب، تفاعل كبير من متابعي صفحتها في موقع فيسبوك، بعد ساعات من إعادة طرح الأغنية.

وشهدت صفحة المطربة شيرين عبد الوهاب تفاعل كبير، عقب إعادة طرح "اللي يقابل حبيبي"، ووصلت إلى 173 ألف مشاهدة.

وجاءت التعليقات، كالتالي: "يا شيرين يا حبيبتي برافو عليكي واحدة واحدة وبراحتك خالص المهم تخفي مش عايزين أي حاجة تانية، والله إنتي طلعتي عندنا حاجة كبيرة يا بنت النيل"، و"ارجعي لجمهورك بقى"، و"إنتي دايما عايشة في قلوبنا".

وطرحت الأغنية بالتزامن مع الجدل المثار مؤخرا، حول حالة المطربة شيرين عبدالوهاب، وتصريحات من نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، عن تدخل أصدقاء وجهات عديدة للمساعدة في رعايتها ومتابعة حالتها.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب طرحت أغنية "اللي يقابل حبيبي"، للمرة الأولى في أغسطس 2024، قبل أن تقوم إدارة موقع يوتيوب، بحجبها بناء على طلب شركة روتانا.

وأعلن ياسر قنطوش محامي شيرين عبدالوهاب، في فبراير 2025، عن حسم النزاع القضائي مع روتانا، لصالح المطربة، وتأكيد أحقيتها في طرح أغانيها.

