12 فبراير.. وائل جسار يحيي حفلًا غنائيًا في دار الأوبرا المصرية

كتب : سهيلة أسامة

01:32 م 27/01/2026

وائل جسار

كتبت- سهيلة أسامة:

يستعد الفنان وائل جسار لإحياء حفل غنائي بمناسبة عيد الحب، والمقرر إقامته يوم 12 فبراير المقبل، على مسرح دار الأوبرا المصرية.

وروج وائل جسار للحفل من خلال نشر البوستر الدعائي الخاص به عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلّق قائلًا: "جمهوري العزيز، بكل الحب والتقدير بدعوكم للاحتفال بعيد الحب معايا في دار الأوبرا المصرية يوم 12 فبراير، هتكون ليلة مليانة بالمشاعر الحلوة والفن الأصيل، ونخلق سوا ذكريات ما بتتنساش".

ومن المقرر أن يقدم وائل جسار خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغانيه الرومانسية التي يحبها جمهوره ويتفاعل معها.

وائل جسار

وائل جسار عيد الحب دار الأوبرا المصرية إنستجرام

