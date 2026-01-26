هاني سرحان عن سابع حلقات "بطل العالم": "فيها إجابات على أسئلة كتير"

روّج المؤلف هاني سرحان لسابع حلقات مسلسله "بطل العالم" بطولة الفنان عصام عمر، والتي من المقرر عرضها اليوم الاثنين 26 يناير.

وكتب هاني عبر خاصية القصص القصيرة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "الحلقة السابعة النهاردة من أقرب الحلقات لقلبي ولقلب كل صناع ونجوم العمل، وهيبقى فيها إجابات على أسئلة كتير، إن شاء الله تحبوها زي ما كلنا بنحبها".

مسلسل بطل العالم بطولة عصام عمر، جيهان الشماشرجي، فتحي عبدالوهاب، أحمد عبدالحميد، محمد لطفي، آدم النحاس، ومنى هلا، تأليف هاني سرحان وإخراج عصام عبدالحميد، ومن الإنتاجات الأصلية لمنصة يانجو بلاي بالشراكة مع ذا بلانيت ستوديوز للمنتج طارق نصر.

العمل مكوَّن من ١٠ حلقات، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي درامي حول رحلة صلاح الحريف، بطل أفريقيا في الملاكمة، الذي يجد نفسه في عالم حراسة الأفراد بعد خسارته لقب بطولة العالم، بحثًا عن فرصة ثانية. تتغير حياته تمامًا حين يُكلف بحماية دنيا الجندي، ابنة رجل أعمال ترك وراءه ميراثًا مخفيًا وديونًا لسليمان المحروق، ملك عالم الرهانات، لينطلق صلاح ودنيا في مطاردات لكشف سر الثروة. فهل يتمكن من إنقاذ دنيا من هذا العالم المظلم؟ وهل تولد بينهما قصة حب وسط الخطر والمطاردة؟

وينتظر هاني سرحان عرض مسلسله رجال الظل (عملية رأس الأفعى) في الموسم الرمضاني لعام 2026، بطولة أمير كرارة، أحمد غزي، ماجدة زكي، شريف منير، كارولين عزمي، وجلا هشام، وتدور أحداثه في إطار بوليسي تشويقي اجتماعي.

المسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج محمد بكير، ومن إنتاج شركة سينرجي (تامر مرسي).