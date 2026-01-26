إعلان

بهذه الطريقة.. ليلى علوي تحتفل بعيد ميلاد ابنها خالد (فيديو)

كتب : هاني صابر

03:55 م 26/01/2026

ليلى علوي

احتفلت الفنانة ليلى علوي، بعيد ميلاد ابنها "خالد"، وذلك على طريقتها الخاصة.

ونشرت ليلى، فيديو لعدة مشاهد تجمعها مع ابنها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل سنة وأنت طيب يا عنيا يا خالودة، ودايما جمبي وفرحانة وفخورة بيك يا أحلى حاجة في حياتي يا كل حياتي لأنك أنت يا حبيبي من نعم ربنا عليا".

يذكر أن، ليلى علوي انتهت مؤخرا من تصوير فيلم "ابن مين فيهم؟" ويشاركها البطولة بيومي فؤاد، وآخرين، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج هشام فتحي.

ليلى علوي عيد ميلاد ابن ليلى علوي

