بالصور.. عمرو يوسف ينشر الصور الأولى من كواليس مسلسل "الفرنساوي"

نشر الفنان عمرو يوسف، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، الصور الأولى من كواليس مسلسله الجديد "الفرنساوي".

المسلسل من إنتاج منصة يانجو بلاي، وهو مكون من 10 حلقات يتم عرضها بعد الموسم الرمضاني المقبل، من تأليف وإخراج آدم عبدالغفار.

يذكر أن آخر أعمال الفنان عمرو يوسف فيلم "السلم والثعبان ٢" الذي عرض الغام الماضي، وأثار العمل جدلا كبيرا.

والفيلم بطولة: ظافر العابدين، ماجد المصري، سوسن بدر، فدوى عابد، حاتم صلاح، عمرو وهبة، آية سليم، هبة عبدالعزيز، ومن إخراج طارق العريان.