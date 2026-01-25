إعلان

الخميس.. جمعية "محبي فريد الأطرش" تحتفل بمقرها الجديد

كتبت- منال الجيوشي

08:32 م 25/01/2026

الفنان فريد الأطرش

تحتفل جمعية "محبي الموسيقار فريد الأطرش" برئاسة الفنان عادل السيد، بافتتاح مقرها الجديد، في السابعة مساء يوم الخميس ٢٩ يناير.

الحفل بحضور كوكبة من الفنانين في مقدمتهم أركان فؤاد، مصطفى الدمرداش، سيف عبد الرحمن، قيس عبدالفتاح.

وقال الفنان عادل السيد رئيس الجمعية، إن من الأهداف الرئيسية للجمعية، هو الحفاظ على تراث الموسيقار فريد الأطرش وتعريف الأجيال الجديدة بفنه، واكتشاف ورعاية المواهب الفنية، وإقامة أمسيات وندوات للمساهمة فى عمل حراك ثقافي وفني، بجانب عمل دورات تدريبية في الغناء والعزف على العود على يد أساتذة متخصصين.

وأضاف رئيس الجمعية، أن المقر الجديد للجمعية يتضمن مكتبة لكل أفلام الموسيقار فريد الأطرش، بداية من أول فيلم وهو "انتصار الشباب" عام ١٩٤١ إلى آخر أفلامه وهو فيلم "نغم فى حياتي" عام ١٩٧٥، بالإضافة إلى كل أغانيه ومجموعة من الكتب التي تناولت حياته، وبعض المقالات والموضوعات والصور النادرة التى تحدثت عن كل مراحل حياة ملك العود، وأيضا وبعض مقتنياته.

فريد الأطرش محبو فريد الأطرش

