تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 11 فيلم على إيرادات شباك التذاكر، هي: مؤلف ومخرج وحرامي، كولونيا، جوازة ولا جنازة، إن غاب القط، الملحد، طلقني، خريطة رأس السنة، الست، السلم والثعبان 2، ولنا في الخيال.. حب، السادة الأفاضل، وحققت أمس السبت 24 يناير 2026، إيرادات بلغت 3 ملايين و274 ألفا و729 جنيها، موزعة على النحو التالي..

إن غاب القط

احتل فيلم إن غاب القط المركز الأول متصدرا إيرادات شباك التذاكر، وحقق مليونا و576 ألفا و855 جنيها.

"إن غاب القط" تأليف أيمن وتار، إخراج سارة نوح، بطولة آسر ياسين، أسماء جلال، انتصار، محمد شاهين، سامي مغاوري، كارمن بصيبص، سماح أنور، علي صبحي، رحاب الجمل، حمزة دياب.

طلقني

وجاء في المركز الثاني فيلم طلقني، محققا 728 ألفا و124 جنيها.

"طلقني" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج خالد مرعي، بطولة دينا الشربيني، كريم محمود عبدالعزيز، محمد محمود، باسم سمرة.

جوازة ولا جنازة

وفاز بالمركز الثالث فيلم "جوازة ولا جنازة" بعد تحقيقه 424 ألفا و405 جنيهات.

"جوازة ولا جنازة" تأليف أميرة دياب ودينا ماهر، إخراج أميرة دياب، بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، لبلبة، انتصار، محمود البزاوي، أمير صلاح الدين، عادل كرم، دنيا ماهر.

ولنا في الخيال.. حب

وفاز بالمركز الرابع فيلم "ولنا في الخيال.. حب"، وحقق 187 ألفا و815 جنيها.

"ولنا في الخيال.. حب" تأليف وإخراج سارة رزيق، بطولة أحمد السعدني، مايان السيد، عمر رزيق، بسنت أبو باشا.

الملحد

ذهب المركز الخامس لفيلم الملحد، بعد تحقيقه 117 ألفا و946 جنيها.

الملحد تأليف إبراهيم عيسى، إخراج محمد العدل، بطولة أحمد حاتم، حسين فهمي، محمود حميدة، صابرين، شيرين رضا.

السلم والثعبان 2

وكان المركز السادس من نصيب فيلم السلم والثعبان 2- لعب عيال، بعد تحقيقه 95 ألفا و845 جنيها.

"السلم والثعبان 2" قصة وإخراج طارق العريان، تأليف أحمد حسني، بطولة عمرو يوسف، أسماء جلال، سوسن بدر، ظافر العابدين، ماجد المصري.

السادة الأفاضل

جاء فيلم السادة الأفاضل في المركز السابع، محققا 58 ألفا و634 جنيها.

السادة الأفاضل تأليف عبدالرحمن جاويش ومصطفى صقر ومحمد عز الدين، إخراج كريم الشناوي، بطولة محمد ممدوح، محمد شاهين، أشرف عبدالباقي، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، ناهد السباعي، طه دسوقي، انتصار، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

كولونيا

وكان المركز الثامن من نصيب فيلم كولونيا، وحقق 45 ألفا و231 جنيها.

كولونيا تأليف محمد صيام وأحمد عامر، وإخراج محمد صيام، بطولة أحمد مالك، كامل الباشا، مايان السيد.

الست

وحصل فيلم الست على المركز التاسع وبلغ إيراده 23 ألفا و163 جنيها.

"الست" تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، بطولة منى زكي، كريم عبدالعزيز، عمرو سعد، أحمد خالد صالح، محمد فراج، تامر نبيل، سيد رجب، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن.

مؤلف ومخرج وحرامي

ذهب المركز العاشر لفيلم مؤلف ومخرج وحرامي، محققا 9 آلاف و708 جنيهات.

الفيلم تأليف ميشيل منير، إخراج أسامة عمر، بطولة أحمد فتحي، مي كساب، ياسر الطوبجي، محمد أوتاكا، إبرام سمير.

خريطة رأس السنة

وحصل على المركز الحادي عشر فيلم خريطة رأس السنة، بعد تحقيقه 7 آلاف و3 جنيهات.

"خريطة رأس السنة" تأليف يوسف وجدي، إخراج عمرو الجندي، بطولة ريهام عبدالغفور، أسماء أبو اليزيد، هنادي مهنا، آسر أحمد، مصطفى أبو سريع.