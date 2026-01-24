إعلان

أحدث صورة لـ ياسمين صبري تخطف بها الأنظار على السوشيال ميديا

كتب - معتز عباس:

07:24 م 24/01/2026

ياسمين صبري

خطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار بصورة جديدة ظهرت فيها بإطلالة شتوية أنيقة وساحرة.

ونشرت ياسمين صورة سيلفي لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "x"، ظهرت فيها مرتدية فستان طويل، نال إعجاب المتابعين.

احتفلت ياسمين صبري مؤخرا بعيد ميلادها الذي وافق يوم 21 يناير الجاري،

ونشرت ياسمين مجموعة صور لـ تورتة عيد ميلادها، عبر خاصية "ستوري" حسابها الخاص بموقع "انستجرام".

غياب ياسمين صبري عن رمضان 2026

ولن تشهد دراما رمضان 2026 ظهور الفنانة ياسمين صبري، بحسب ما أعلنته مؤخرا وهو غيابها عن الأعمال الدرامية في هذا التوقيت، ولن تشارك في دراما رمضان 2026.

ياسمين صبري

