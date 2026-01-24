إعلان

بعد تجربة "the voice".. أحمد سعد: أنا شبه اتخدعت

كتب : مصراوي

07:06 م 24/01/2026

كتب- معتز عباس:

عبر المطرب أحمد سعد عن تقديره وحبه لكل فريق عمل برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "The Voice" الذي شارك فيه كعضو لجنة تحكيم، وذلك في مؤتمر صحفي أقيم على هامش إحيائه حفل غنائي في الرياض مساء الجمعة 23 يناير.

وقال سعد "كل الحب والتقدير لكل صناع ذا فويس ولـ جودي اللي كسبت، أنا مش بقول مين يستحق ومين لا يستحق، بس أنا شبه اتخدعت، ماكانتش حساباتي ماشية بالشكل ده ولكن اللي أقدر أقوله إني شبه اتخدعت، مش هاقدر أقول تفاصيل اكتر، لأنها مش في إيدي".

كانت السورية جودي شاهين فازت بلقب "أحلى صوت" في الموسم السادس من برنامج The Voice، وذلك بعد تصويت جماهيري منحها النسبة الأعلى من الأصوات.

وشهدت الحلقة النهائية، منافسة قوية بين جودي شاهين من سوريا من فريق رحمة رياض، وأشرقت أحمد من مصر في فريق ناصيف زيتون، ومهند الباشا من السعودية من فريق أحمد سعد.

