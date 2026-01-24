إعلان

رمضان 2026.. محمد عادل إمام يسافر دبي لتصوير المشاهد الخارجية في "الكينج"

كتب : هاني صابر

11:52 ص 24/01/2026

النجم محمد عادل إمام

كتب- هاني صابر:

سافر النجم محمد عادل إمام إلى دبي لتصوير عدد من المشاهد الخارجية في مسلسل "الكينج" بعد انتهاء تصوير مشاهده في ماليزيا.

وكتب محمد إمام، عبر حسابه على إنستجرام: "لسه واصل دبي، من بلد لبلد ومن قارة لقارة ومن طقس لطقس.. مجهود كبير وتعب كتير.. وكله علشان أقدر أقدم لكم حاجة جامدة تليق بيكم يا أحلى ناس".

مسلسل "الكينج" يعرض في موسم دراما رمضان 2026، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، ويشارك في بطولته إلى جانب محمد عادل إمام، حنان مطاوع، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

رمضان 2026 محمد عادل إمام مسلسل الكينج إنستجرام

